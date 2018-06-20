Подорожает ли связь после продажи Kcell Казахтелекому?

В Алматы состоялось заседание клуба Think Tank Club «Aspandau», где эксперты телеком-рынка обсуждали проблемы и перспективы влияния потенциальной сделки по продаже 75% акций Kcell Казахтелекому на рынок, бизнес и экономику в целом. В том числе эксперты обсудили стоимость услуг для потребителей после возможной сделки.

По мнению экспертов, конечный потребитель от вероятной сделки получит больше сетевого ресурса.

«Когда мы говорим об улучшении экономических параметров, в том числе экономической эффективности и возврата капитала, то мы понимаем, что конечный потребитель получит больше сетевого ресурса. Когда мы говорим о сотовой связи, с точки зрения потребителя, важно, чтобы летало и чтобы везде было доступно», - отметил главный директор по розничному сегменту АО «Казахтелеком» Каспарс Кукелис.

Вот только как изменятся цены на услуги – пока неизвестно. «С одной стороны – я не знаю. Как результат самой покупки, скорее всего никак не изменятся. Цены состоят из целого ряда факторов, чтобы говорить по ценам через несколько лет нужно иметь представление об издержках строительства сети 5G. Реально пока таких данных никто не имеет. Сколько будут стоить базовые станции, поддержка лицензии и другие вещи – я не знаю. Более того, это будет стоить некоторое количество долларов, при этом мы не знаем какая будет цена через 3-4 в тенге», - пояснил он.

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Если сделка состоится, то баланс цен будет регулировать наблюдательный совет компании «Казахтелеком».

Главный исполнительный директор Beeline Казахстан Александр Комаров не знает, будут ли меняться цены на услуги связи и считает, что это будет полностью зависеть от решения Казахтелекома.

«Я не знаю, будут ли повышены цены. Это будет зависеть исключительно от Казахтелекома. Если сегодня рынок регулирует цены, объемы предоставляемых услуг, если сделка произойдет, то баланс будет регулировать наблюдательный совет компании Казахтелеком и никто другой.

Да, это будет опосредовано, может даже и ничего не произойдет и не будет повышения цен, это будет зависеть от доброй воли очень небольшого круга лиц. Любая монополия, доминирующее положение, требует серьезного регулирования. В последние годы у нас сложилась тенденция, что отрасль менее регулируется, происходил процесс дерегуляции отрасли.

Например, до 2017 года цены Казахтелекома в фиксированном бизнесе жестко регулировали, фактически с любым изменением цены Казахтелеком должен был ходить в Комитет по регулированию естественных монополий и согласовывать. Это был ответ на то положение, которое Казахтелеком занимал в фиксированном бизнесе.

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Сейчас идет процесс дерегуляции. Если эта сделка будет одобрена, надо возвращаться к жесткому регулированию, для того чтобы выстраивать какие-то балансы интересов, а с учетом размера отрасли, размера «Казахтелекома» потенциально в рамках этой отрасли, то тут уже как, насколько можно регулировать, «если я и есть уже отрасль», - уверен Александр Комаров.

Он отмечает, что договариваться в такой ситуации будет сложно.

«Мы не сможем договариваться. У нас есть регулятор, у нас есть законодательное поле. Не надо тешить себя иллюзиями. Если будут два игрока, у одного 65% отрасли, у второго 35%, то наша самая понятная, приемлемая для нас стратегия – это фол. То есть до того момента, пока нас устраивает ситуация. Если нас ситуация не устраивает, мы будем просто разрушать рынок. В принципе, это уже успешно делала компания Altel под руководством Казахтелекома. Сделка может привести к огромному дисбалансу ресурсов, задача регуляции – эту ситуацию выровнять. В целом, мы не приветствуем эту сделку, но это не нашего уровня решение, мы лишь высказываем свое мнение», - заключил представитель Beeline.

Что будет с телеком-рынком, если Казахтелеком купит акции Kcell?

Справка:

Казахтелеком занимает доминирующее положение на местном рынке телекоммуникаций. Компания также владеет долей в совместном предприятии Tele2 - Altel, которое является крупным игроком на казахстанском рынке мобильной связи. Основным акционером «Казахтелекома» является госфонд «Самрук-Казына» - 45,9% уставного капитала (52,03% обыкновенных акций).