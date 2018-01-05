Какое пиво самое обсуждаемое в социальных сетях?

Агентство «Медиа-Систем» проанализировало публикации в соцсетях, где упоминались пивные бренды, представленные в Казахстане. Чаще всего пользователи пишут о пиве «Жигулевское» или Tuborg. Наибольшую активность в соцсетях ведет «Первый пивзавод»: на его долю приходится 44,6% всех «пивных» публикаций в Казахстане.

Агентство «Медиа-Систем» проанализировало сообщения, сделанные пользователями соцсетей с 15 по 25 декабря 2017 года. За этот период 2 629 авторов опубликовали 2 863 сообщения. Из них в Казахстане 271 автор сделал 296 публикаций.

О пиве казахстанские пользователи чаще всего делились сообщениями в Facebook (143 публикации) и vk.com (73 публикации). Более подробно об активности пользователей в каждой из соцсетей смотрите из графика.

Большинство публикаций (79,4%) были нейтральными, 14,9% - позитивными, 5,7% - негативными. В большинстве выделенных по тональности публикаций их авторы выражали свое отношение ко вкусу напитков.

Иногда пользователи выражают свое ехидное отношение к вкусу пива в литературных формах. Например, была опубликована басня о мышке, тонущей в пиве. В Казахстане басню опубликовали у себя 9 пользователей.

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Почти половину всех сообщений опубликовали алматинцы. Обращает на себя внимание, что жители Костаная опубликовали на один процент больше постов, чем живущие в Астане. В списке территорий, где наиболее активно обсуждалось пиво, возможно, неожиданно оказались Семей, Чунджа и Шемонаиха.

В рейтинге пивных брендов лидером стало «Жигулевское» с долей 59%. На втором месте оказался Tuborg с долей 14%. Третье место с долей в 9% занял бренд Carlsberg.

Среди производителей пива доминировал «Первый пивзавод»: количество публикаций, где он упоминался (132), в 16 раз превосходит количество публикаций о Шымкентском пивзаводе, занявшем второе место. Упоминаний других производителей пива в Казахстане за период наблюдений не встречалось.

Практические все публикации о «Первом пивзаводе» были его саморекламой: объявлениями об акциях или подарочных кампаниях. На долю рекламы компании приходится 44,6% всех публикаций о пиве в Казахстане. Всплеск публикаций о компании пришелся на 21 декабря, когда было размещено 90 сообщений. Как ни странно, о «Первом пивзаводе» чаще писали женщины: на их долю приходится две трети от общего числа публикаций. В целом же, число «мужских» и «женских» публикаций одинаково. Чаще всего о пиве писали авторы в возрасте 25-34 года.

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