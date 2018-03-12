Polymetal ожидает, что ее денежные затраты в 2018 году составят $650-700 на унцию золотого эквивалента

Компания Polymetal ожидает, что ее денежные затраты (total cash cost, TCC) в 2018 году составят $650-700 на унцию золотого эквивалента, а совокупные денежные затраты (all-in sustaining costs, AISC) - $875-925 на фоне прогнозируемого роста внутренних цен на дизельное топливо и ожидаемого укрепления российского рубля, говорится в материалах компании.

Согласно данным компании, в 2017 году TCC Polymetal выросли на 15%, до $658 на унцию золотого эквивалента. Рост уровня затрат в основном связан с укреплением российского рубля (на 15%) на фоне недавнего роста цен на нефть и стабилизации макроэкономических условий в России, поясняет Polymetal. AISC составили $893 на унцию золотого эквивалента, увеличившись на 15% в сравнении год к году, что вызвано, в основном, теми же факторами, а также значительным увеличением затрат на геологоразведку на всех предприятиях группы.

В прошлом году капитальные затраты Polymetal составили $383 млн, что на 41% выше по сравнению с 2016 годом - в результате ускорения вскрышных работ и строительства на Кызыле, а также роста инвестиций в геологоразведку на всех действующих предприятиях. Работы по запуску проекта Кызыл и выводу Амурского ГМК на полную увеличенную проектную производительность во второй половине 2018 года проводятся в соответствии с планом, говорится в материалах.

Financial Times: Saudi Aramco намерена отложить IPO до 2019 года

Включая займы, предоставленные на капитальные затраты совместных предприятий Нежданинское и Прогноз, общие капитальные затраты составили $435 млн.

В компании ожидают, что в 2018 году капитальные затраты будут немного ниже и составят приблизительно $400 млн.

Значительные инвестиции будут направлены на завершение проекта «Кызыл» и проекта по увеличению производительности Амурского ГМК. Компания также планирует ускорить разработку ТЭО для проектов месторождения Нежданинское и АГМК-2. Ожидается, что затраты на геологоразведку также останутся высокими, так как Polymetal продолжит интенсивную буровую кампанию на серебряном месторождении Прогноз.

Polymetal подтвердил производственный план на 2018 и 2019 годы в объеме 1,55 млн и 1,7 млн унций золотого эквивалента соответственно.

Справка:

Polymetal - крупнейший в РФ производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке, в Казахстане и в Армении. Крупнейшие акционеры Polymetal - группа "ИСТ" Александра Несиса (27,13%), PPF Group Петра Келлнера (12,69%) и семья Александра Мамута (около 10%). Polymetal имеет листинг на LSE и "Московской бирже". Free float превышает 50%.

Глава «Казпочты» рассказал, почему так долго идут посылки