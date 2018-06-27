Polymetal приступит к поиску преемника главы СД Годселла в рамках программы обновления совета

Polymetal (MOEX: POLY) начинает поиск преемника действующего председателя совета директоров Бобби Годселла в рамках программы обновления совета, отмечается в сообщении компании.

«В соответствии с кодексом корпоративного управления Великобритании и для обеспечения планомерной преемственности, совет приступит к поиску председателя совета директоров без исполнительных полномочий, который заменит Бобби Годселла на посту председателя до того, как исполнится девять лет с тех пор, как он возглавляет высший руководящий орган Polymetal», - отмечается в письме.

На посту председателя комитета по назначениям Бобби Годселла сменит Мануэль Лино Сильва Де Суза-Оливейра и будет руководить процессом поиска преемника.

А Б.Годселл продолжит возглавлять совет «как минимум до следующего общего собрания акционеров компании в 2019 году, пока будет идти поиск преемника», сообщил Polymetal.

Напомним, в июне 2017 года Polymetal объявил о начале программы обновления совета директоров. С 1 января 2018 года Трейси Керр (из Anglo American) и Джакомо Байзини (из Evraz) были назначены независимыми директорами без исполнительных полномочий. Количество членов совета увеличилось до 11 человек.

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В апреле на годовом собрании акционеров совет директоров утвержден уже в составе из 10 человек: Бобби Годселл, Виталий Несис (CEO Polymetal), Константин Янаков (финдиректор группы «ИСТ»), Марина Грёнберг (член совета директоров A&NN Investments Александра Мамута), Жан-Паскаль Дювьесар (акционер PPF Group), Джонатан Бест, Кристин Куаньяр, Трейси Керр, Джакомо Байзини и Олли Оливейра (независимые директора).

Справка:

Polymetal - крупнейший в РФ производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке, в Казахстане и Армении.

Крупнейшие акционеры Polymetal - группа «ИСТ» Александра Несиса (25,89%), PPF Group Петра Келлнера (12,11%) и семья А.Мамута (10,14%). Polymetal имеет листинг на LSE и «Московской бирже» (MOEX: MOEX). Free float превышает 50%/

Фото: Rusarminfo.ru