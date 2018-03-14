Polymetal продаст «Алтыналмасу» долю в золоторудном месторождении «Долинное»

Компания Polymetal заключила соглашение с казахстанской компанией «Алтыналмас» о продаже своей доли — 50% — в золоторудном месторождении «Долинное»​ (расположено в Казахстане).



Как отмечается в сообщении Polymetal, остальные 50% принадлежат компании Dolfinflip. Обе компании передадут свои доли «Алтыналмасу» и разделят поровну вознаграждение размером $33,5 млн.



Согласно сообщению, рудные запасы Долинного составляют 5,1 млн тонн.

Polymetal приобрел свою долю в результате серии сделок, заключенных в 2015–2016 годах, с целью «превращения месторождения в один из источников руды для Варваринского перерабатывающего хаба», пишет РБК.



Добыча на месторождении началась в 2017 году, при этом на Варваринском хабе было произведено 4 тыс. унций золота из руды Долинного.

«Долинное явно перестало было профильным активом, после того как Комаровское [месторождение в Казахстане] полностью вытеснило его в качестве источника руды для Варваринского», — пояснил исполнительный директор группы Polymetal Виталий Несис.

Напомним, ранее компания Polymetal International plc планировала увеличить свою долю в крупнейшем российском серебряном месторождении «Прогноз» до 50%. Компания хотела дополнительно 45% в Прогнозе через опцион у Polar Acquisition Limited в обмен на акции Polymetal на $72 млн. При этом на 90% акций вознаграждения установлен мораторий на продажу сроком 180 дней.

Количество кибератак в 2017 году стало самым высоким за последние десятилетия

Сделку планировалось закрыть в первом квартале 2018 года, после одобрения регулирующих органов. Отметим, Polymetal косвенно владеет 5% в Прогнозе. Оставшиеся 50% принадлежат российской инвесткомпании Garden Ring Capital.

Осенью 2017 года сообщалось, что Polymetal увеличил квартальное производство золота почти на 40%, произведя 470 тыс. унций в золотом эквиваленте, что на 26% больше аналогичного периода 2016 года.