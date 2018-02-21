Polymetal заключила первый договор реализации концентрата с Кызыла

Компания Polymetal International plc (вместе со своими дочерними компаниями) заключила первый договор реализации концентрата с Кызыла.

Покупатель концентрата - один из действующих торговых партнеров Полиметалла, который в течение последних двух лет приобрел значительный объем концентрата с Майского.

По договору покупатель обязуется приобрести высокоуглеродистый концентрат с Кызыла (не менее 50% от прогнозируемого объема производства в 2018 году). При этом у Полиметалла есть право увеличить объем продаж до 100% от годового производства всего концентрата.

Процент оплачиваемого золота в концентрате соответствует технико-экономическому обоснованию проекта, а стоимость переработки ниже, чем по условиям продажи концентрата с Майского. В соответствии с договором, Полиметалл обязуется доставить концентрат с Кызыла в морской порт Владивостока (приблизительно 6 тыс. км по железной дороге). После этого покупатель отвечает за отправку концентрата для дальнейшей переработки в Восточном Китае или в ином регионе.

«Подписание контракта на реализацию концентрата с Кызыла на хороших условиях является важной вехой для проекта», - сказал главный исполнительный директор Группы Полиметалл Виталий Несис. «Это гарантия, что актив будет генерировать значительный свободный денежный поток почти сразу после начала производства».

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Имя покупателся в сообщении компании Polymetal не уточнаяется, как и сумма сделки.

Справка:

«Полиметалл» — российская горнорудная компания, занимается добычей серебра, золота и меди. Штаб-квартира — в Санкт-Петербурге. Была основана в 1998 году.

Головная компания Группы «Полиметалл», Polymetal International plc, зарегистрирована на острове Джерси. Акции Polymetal International plc торгуются на Московской и Лондонской биржах, входят в индекс ММВБ, FTSE 250 и индекс FTSE Gold Mines.

Месторождение «Кызыл» — месторождение в Восточно-Казахстанской области, которое Полиметалл приобрела в 2014 году за $618,5 млн.