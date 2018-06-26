Polymetal запустил Бакырчикское горнодобывающее предприятие в ВКО

Компания Polymetal ввела в эксплуатацию ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» в Восточно-Казахстанской области, сообщает «Интерфакс-Казахстан».

Торжественный запуск состоялся с участием заместителя акима Восточно-Казахстанской области Серика Актанова и генерального директора Polymetal Виталия Несиса.

ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» развивает масштабный золоторудный проект Кызыл (включает месторождения Бакырчик и Большевик), который относится к активам мирового уровня: его запасы оцениваются в 280 тонн золота при среднем содержании 7,7 грамм золота на тонну. Руды Кызыла отличаются крайне сложной технологией извлечения золота.

«Именно из-за их особенностей за полувековую историю эксплуатации месторождений никому до Polymetal не удавалось наладить здесь масштабную промышленную добычу драгоценного металла», - указано в сообщении.

При выходе БГП на проектную мощность в 2019 году, производство составит более 10 тонн золота в год. «Первые 10 лет Кызыл будут отрабатывать открытым способом, далее запланирован переход на подземную добычу (еще более 20 лет)», - отмечается в пресс-релизе.

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Справка:

Polymetal - крупнейший в РФ производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке, в Казахстане и в Армении.

В Казахстане Polymetal работает с 2009 года, когда компания приобрела золотомедное месторождение Варваринское (в Костанайской области). ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» (проект Кызыл) Polymetal приобрел в 2014 году.

На БГП работают 990 человек, в 2018 году планируется увеличить число рабочих мест до 1 031 человека, что в 2,3 раза больше, чем в 2014 году. 40% персонала сотрудников - жители близлежащих населенных пунктов.

Фото: Reuters