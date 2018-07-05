Потоками нефти Казахстана будут напрямую управлять из столицы

4 июля председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов дал старт работе нового Главного диспетчерского управления АО «КазТрансОйл», в котором централизовано и цифровизовано управление потоками нефти по системе магистральных нефтепроводов. Из ГДУ посредством цифровых технологий Ахметжан Есимов осуществил запуск после реконструкции головной нефтеперекачивающей станции (ГНПС) «Кенкияк» в Актюбинской области, проведенной в рамках второй очереди второго этапа проекта строительства системы нефтепроводов Казахстан-Китай. В открытии главного диспетчерского управления АО «КазТрансОйл» принял участие председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев.

Проект по централизации диспетчерского управления транспортировкой нефти путем перевода диспетчерских функций из регионов в ГДУ АО «КазТрансОйл» завершился в 2018 году. Теперь компания из Астаны напрямую управляет грузопотоками нефти в 11 областях Казахстана. Этот шаг является итогом реализации проекта по внедрению системы диспетчерского контроля и управления грузопотоками SCADA, который был осуществлен в АО «КазТрансОйл» в 2006 году.

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На всех участках трубопроводов компании из ГДУ АО «КазТрансОйл» в режиме онлайн осуществляется контроль приема и сдачи нефти, налив нефти в порту Актау и на железнодорожных эстакадах компании.

Существовавшая ранее структура диспетчерского управления в АО «КазТрансОйл» представляла собой четырёхуровневую иерархию: местные диспетчерские пункты (МДП), районные диспетчерские пункты, центральные диспетчерские пункты и Главное диспетчерское управление в Астане. В настоящее время в структуре представлены только МДП и ГДУ, последовательно оптимизированы 2 уровня.

После доклада о готовности ГНПС «Кенкияк» к открытию А. Есимов дал старт работе станции, модернизированной в рамках второй очереди второго этапа проекта строительства системы нефтепроводов Казахстан-Китай, нацеленного на увеличение производительности участков Атырау–Кенкияк и Кенкияк–Кумколь до 20 млн тонн нефти в год.

«Это большое событие. И я вас поздравляю с реализацией данного проекта. Этот проект важен не только для КазТрансОйла, но и для страны в целом. И поэтому мы уделяем ему большое внимание», - отметил Ахметжан Есимов на открытии станции.

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Благодаря новым мощностям ГНПС «Кенкияк» существенно расширились возможности транспортировки нефти на экспорт в направлении Китая. В ходе реконструкции ГНПС «Кенкияк» были построены и реконструированы резервуарный парк суммарной емкостью 40 000 м3, магистральная насосная станция с установкой двух магистральных насосных агрегатов, подпорная насосная с установкой дополнительного (третьего) насосного агрегата, способных производить перекачку нефти до 20 млн тонн в год, комплектная установка частотного регулирования и плавного пуска электродвигателя, станция пожаротушения, системы безопасности, молниеотводы и ряд других объектов, предназначенных для обеспечения надежной работы ГНПС.

«Благодаря реконструкции ГНПС «Кенкияк» и реализации проекта реверса нефтепровода Кенкияк – Атырау в полном объеме мы сможем не только увеличить экспорт казахстанской нефти в КНР, но и обеспечим возможность транспортировки западноказахстанской нефти на отечественные заводы. Это позволит удовлетворить ожидаемый рост потребления нефти после модернизации НПЗ за счет отечественного сырья», - отметил генеральный директор АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов.

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