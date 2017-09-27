Предправления QAZAQ AIR: Запасы топлива QAZAQ AIR подойдут к концу в середине октября

Председатель правления QAZAQ AIR Блэр Трехерн Поллок заявил, что компания Эйр Астана не одна страдает из-за дефицита топлива в Казахстане, "все авиакомпании Казахстана находятся примерно в одинаковых условиях".

По словам Поллока, запасы топлива QAZAQ AIR подойдут к концу примерно в середине октября.

Напомним, что в настоящее время в министерстве энергетики ведется работа по разрешению данной ситуации.

"Планирование - хорошее слово. Как вы знаете, Казахстан производит только 60% топлива, которое необходимо для обеспечения местных авиакомпаний, остальные 40% импортируется из-за рубежа. Традиционно недостающий объем поставлялся из РФ, поскольку у них тот же самый стандарт авиационного керосина, который используется в РК – ТС. Мы не можем, к сожалению, завести в РК международный стандарт GF-1, который производится в ближайшем зарубежье.

И как нам известно, РФ сама испытывает дефицит авиационного керосина и поэтому ограничила поставки за рубеж. Все наши запросы об осуществлении поставок из российских НПЗ сегодня получили отказ", - сказал председатель правления.

QAZAQ AIR готовится к международным авиаперевозкам