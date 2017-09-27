Валюта нал
USD 340.00 340.50
RUB 5.91 5.93
EUR 400.00 402.00
Валюта бирж
USD/KZT
339.91
-0.001%
EUR/KZT
399.26
+0.005%
RUB/KZT
5.84
+0.010%
EUR/USD
399.26
+0.005%
EUR/CHF
399.26
+0.005%
EUR/JPY
399.26
+0.005%
GBP/USD
455.38
+0.004%
USD/CHF
339.91
-0.001%
USD/JPY
339.91
-0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
339.91 399.26 5.84
-0.001% +0.005% +0.010%
Рынки
Нефть Brent
57.93
-0.009%
Нефть WTI
51.82
-0.001%
Золото
1290.6
-0.009%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1003
-0.007%
Жилье Астана
926
-0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
57.93 51.82 1290.6
-0.009% -0.001% -0.009%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Предправления QAZAQ AIR: Запасы топлива QAZAQ AIR подойдут к концу в середине октября

27.09.2017 16:58   750   0

Председатель правления QAZAQ AIR Блэр Трехерн Поллок заявил, что компания Эйр Астана не одна страдает из-за дефицита топлива в Казахстане, "все авиакомпании Казахстана находятся примерно в одинаковых условиях".

По словам Поллока, запасы топлива QAZAQ AIR подойдут к концу примерно в середине октября.

Напомним, что в настоящее время в министерстве энергетики ведется работа по разрешению данной ситуации.

"Планирование - хорошее слово. Как вы знаете, Казахстан производит только 60% топлива, которое необходимо для обеспечения местных авиакомпаний, остальные 40% импортируется из-за рубежа. Традиционно недостающий объем поставлялся из РФ, поскольку у них тот же самый стандарт авиационного керосина, который используется в РК – ТС. Мы не можем, к сожалению, завести в РК международный стандарт GF-1, который производится в ближайшем зарубежье.

ЕАБР купил бонды КазТрансГаза на $60 млн...
Евразийский банк развития (ЕАБР) приобрел международные облигации АО "КазТрансГаз" (КТГ) на сумму $60 млн. Отмечается, что доля, выкуплен...

И как нам известно, РФ сама испытывает дефицит авиационного керосина и поэтому ограничила поставки за рубеж. Все наши запросы об осуществлении поставок из российских НПЗ сегодня получили отказ", - сказал председатель правления.

QAZAQ AIR готовится к международным авиаперевозкам

Высказать свое мнение
Вопрос дня
11 сентября в Парламенте прошли слушания на тему введения единого стандарта алфавита казахского языка на латинской графике. Известно, что в новом алфавите будет 25 букв и 8 диграфов. Нравится ли Вам новый алфавит и новые правила языка?
  • 1. Да, нравится

  • 2. Нет, не нравится

  • 3. Мне все равно

  • 4. Посмотрим, когда всё переведут на латиницу

  • 1. Да, нравится
    223

  • 2. Нет, не нравится
    627

  • 3. Мне все равно
    82

  • 4. Посмотрим, когда всё переведут на латиницу
    168

Цифра дня
7,43
трлн тенге
составила общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 сентября 2017 года
Цитата дня
Страховой рынок так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, остается пока еще очень низкой значимость этого рынка в развитии экономики страны
Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное