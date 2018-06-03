Приобретенные в Алматы трамваи в первый день работы вышли из строя в Усть-Каменогорске

В первый день работы в Усть-Каменогорске приобретенные в Алматы трамваи, застряли на путях по техническим причинам, передает YK-news.kz.

Один из трамваев не смог продолжить движение и в час пик застрял на Ульбинском мосту. Позже, по словам очевидцев, аналогичная история приключилась с другим вагоном.

«Во время обкатки все было хорошо, однако во время работы на линии выявился недочет. В транспорте, который остановился на мосту, сгорел предохранитель. Сейчас вагон находится в депо», - прокомментировал ситуацию директор ТОО «Транспортная компания Усть-Каменогорска» Владимир Панков.

Что касается второго трамвая, то его остановка была кратковременной. Причиной стала помеха на трамвайном пантографе.

В областном центре для починки алматинских вагонов недостает нужного оборудования и инструментов.

«Мы приобрели 13 новых вагонов, но запустить их одномоментно не получится. Этому мешает отсутствие кадров. Наша ремонтная служба должна состоять из 68 специалистов, у нас их 37. Кроме того, новый подвижной состав технологически сложнее старого, для его обслуживания требуется оборудование, которого сейчас нет», - заявил Владимир Панков.

В Петропавловске через суд закрыт бетонный завод