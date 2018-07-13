Продукция костанайской компании "ДЕП" возвращается в РФ, конфликт с рабочими урегулирован

Причиной спора, который на заводе избегают называть забастовкой, стало уменьшение заработной платы. Оно, в свою очередь, было вызвано снижением на 25% производства и реализации продукции. Так, на ТОО "ДЕП" отразился временный запрет на ввоз, введенный Роспотребнадзором.

Ведомство подозревало компанию в том, что ТОО "ДЕП" , как и североказахстанские ТОО "Тайынша-Астык" и "Молпродукт", использует в производстве белорусское сухое молоко. Молочные товары нескольких предприятий Беларуси с прошлого года находятся под усиленным контролем Россельхознадзора, поэтому даже предполагаемый реэкспорт обернулся ограничительными мерами.

9 июля российской стороной ограничения были сняты. 12 и 13 июля с костанайского предприятия на Урал ушли первые две машины с 32 тоннами продукции.

"Что касается конфликта с 8 грузчиками, то его руководство предприятия урегулировало. Зарплату им выплатят в полном объёме, - сказал заместитель директора ТОО по производству Александр Смирнов. - Кстати, у нас работает более 400 человек".

По словам Смирнова, все ждали снятия ограничений. Компания рассчитывает не только восстановить позиции на рынке РФ, но и нарастить там свое присутствие. По статистике, из всего объёма экспорта молочной продукции Костанайской области 56% приходится на ТОО "ДЕП".

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Фото: Sputnik/ Николай Хижняк