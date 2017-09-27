QAZAQ AIR готовится к международным авиаперевозкам

Авиакомпания QAZAQ AIR, которая соединяет регионы Казахстана и тем самым способствовать развитию внутреннего туризма, сегодня проходит процедуру получения сертификата IOSA. Получение данного документа позволит авиаперевозчику к лету следующего года осуществлять международные пассажирские перевозки.

Председатель правления QAZAQ AIR Блэр Трехерн Поллок в ходе брифинга в Астане сообщил, что после получения сертификата IOSA компания планирует осуществлять перелеты в города юга России, а также на Кавказ и в Азербайджан. Не исключаются и ближайшие города южных соседей.

При этом он напомнил, что летом этого года авиаперевозчик выполнила первый международный рейс в рамках чартерной программы к берегам озера Иссык-Куль, выполнив в общей сложности 16 рейсов с пассажиропотоком более 2-х тысяч человек.

«Если в целом посмотреть на характеристики наших самолетов, то максимальная дальность полета составляет 2 тысячи км, что накладывает определенные ограничения», - пояснил он.

При этом он отметил, что в 2017 году компания, выполняющая регулярные рейсы по 16-ти направлениям внутри Республики Казахстан, перевезла на 51% больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года. А общее число пассажиров, выбравших услуги авиаперевозчика, превысило 370 тысяч человек.

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«Значительное увеличение пассажиропотока по всем направлениям мы наблюдали во время проведения международной специализированной вставки ЭКСПО-2017. Так, по нашим данным, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года общий пассажиропоток в летние месяцы увеличился на 62%. В летний период авиакомпания на 60% увеличила число рейсов в Астану, при этом рост пассажиропотока в столичный аэропорт достиг 92%», - отметил Блэр Трехерн Поллок.

В свою очередь коммерческий директор АО QAZAQ AIR Адель Даулетбек сообщил, что в текущем году авиакомпания открыла новые рейсы из Алматы в Тараз, а также из Астаны в Шымкент, Костанай, Жезказган, Актобе и Атырау.

«Со следующий недели компания планирует увеличить частоту полетов в Шымкент, Кустанай, Жезказган до двух рейсов в неделю. Самолеты будут летать по субботам и понедельникам. Это связано с высоким спросом в данном направлении. В ноябре планируется увеличить частоту маршрута Астана–Актобе–Атырау до 3-х рейсов в неделю в связи с большим спросом», - сказал он.

Справка «Къ»

Авиакомпания QAZAQ AIR обслуживает региональные маршруты в Казахстане, 100% акций которой принадлежит АО «Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына». Воздушный флот авиакомпании является самым молодым среди авиакомпаний Казахстана и состоит из трех современных комфортабельных турбовинтовых лайнеров Bombardier Q400 NextGen на 78 посадочных мест средним возрастом два года.

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