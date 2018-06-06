Ракишев: «Факт коллективного обращения сотрудников Petropavlovsk стал для меня неожиданностью»

Крупнейший акционер Petropavlovsk Кенес Ракишев подтвердил факт получения письма от сотрудников компании, сообщает Интерфакс-Казахстан.

«Сам факт коллективного обращения сотрудников стал для меня неожиданностью. Но письмо еще раз подтверждает, что моя обеспокоенность судьбой компании не беспочвенна. Основная суть претензий, изложенных в этом письме - компания уже больше года лишена стратегического руководства», - передал К.Ракишев через своего пресс-секретаря.

Ранее стало известно, что руководители и сотрудники предприятий Petropavlovsk обратились к акционерам с просьбой поддержать предложение о возвращении одного из основателей компании Павла Масловского и бывших независимых директоров сэра Родерика Лайна и Роберта Дженкинса в состав совета директоров компании.

«Руководители как управляющей компании, так и дочерних предприятий обеспокоены судьбой начатых проектов, в частности завершением строительства автоклавного комплекса в Амурской области, - продолжает К.Ракишев. - Они просят поддержать выдвижение кандидатуры основателя компании П.Масловского на пост генерального директора».

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Письмо подписали гендиректор УК "Петропавловск" Сергей Ермоленко, до середины апреля исполнявший обязанности CEO-группы, а также гендиректора трех производственных "дочек" - Покровского, Албынского, Маломырского рудников, начальник Покровского АГМК, главный инженер УК "Петропавловск" и другие сотрудники группы компаний - в общей сложности более 50 человек.

«К письму прилагаются письма руководителей дочерних предприятий и более пятидесяти подписей из числа менеджеров среднего звена: инженеров, геологов и др. Со многими из них я встречался на производстве и видел их обеспокоенность судьбой компании», - добавил представитель Кенеса Ракишева в совете директоров Petropavlovsk Бектас Мукажанов.

Публичное письмо коллектива стало одним из этапов спора новых акционеров Petropavlovsk и его действующего совета директоров.

Справка:

Кенес Ракишев (его доля в Petropavlovsk около 22,5%) собирался поддержать предложение CABS Platform и Slevin, за исключением того, что в совете директоров должен был остаться его представитель. Но совет директоров золотодобытчика решил вывести Б.Мукажанова из своего состава. В мае фирмы CABS Platform и Slevin, вместе владеющие 9,11% Petropavlovsk, предложили сменить совет директоров золотодобытчика и вернуть в него П.Масловского, Р.Лайна и Р.Дженкинса. Бенефициары CABS и Slevin не раскрываются.

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Крупные пакеты Petropavlovsk также принадлежат фондам Sothic (10,5%) и D.E. Shaw (7,8%). Акции Petropavlovsk торгуются на Лондонской фондовой бирже.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области (Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын), входит в топ-5 российских золотодобытчиков.