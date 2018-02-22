РД «КазМунайГаз» сократила капитальные вложения на 3%

В 2017 году капитальные вложения АО «РД «КазМунайГаз» составили 111 млрд тенге ($341 млн), что на 3% меньше, чем в 2016 году, сообщает пресс-служба компании.

«Уменьшение капитальных вложений в основном связано с уменьшением инвестиций на строительство и модернизацию производственных объектов, что было частично компенсировано ростом расходов по приобретению основных средств, увеличением инвестиций на эксплуатационное и поисково-разведочное бурение», - отмечается в распространенном сообщении.

Напомним, АО «РД «КМГ» выкупила на KASE 320 тысяч 688 своих простых акций и 61,3 млн GDR (глобальные депозитарные расписки). Стоимость акций составила $84 за штуку ($26,938 млн), GDR - $14 ($858,2 млн). Простые акции и GDR выкуплены на общую сумму $885,1 млн.

Справка:

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» - дочерняя структура национальной компании «КазМунайГаз» - было создано в 2004 году в результате объединения нефтедобывающих дочерних организаций нацкомпаний – «Эмбамунайгаз» и «Озенмунайгаз».

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