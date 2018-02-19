РД «КазМунайГаз» выкупила на KASE свои акции и GDR на $885,1 млн

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» выкупила на KASE 320 тысяч 688 своих простых акций и 61,3 млн GDR (глобальные депозитарные расписки), сообщается на сайте биржи.

Стоимость акций составила $84 за штуку ($26,938 млн), GDR - $14 ($858,2 млн).

Простые акции и GDR выкуплены на общую сумму $885,1 млн.

Специализированные торги по выкупу 85 млн GDR и 410 237 обыкновенных акций АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» проходили со 2-по 19 февраля.

Предложение к объявленному объему GDR составило – 72,1%, предложение к спросу на акции составило 78,2%.

Как сообщило сегодня РД КМГ, с 20 февраля по 5 апреля на KASE состоятся специализированные торги по выкупу GDR и простых акций.

Общее количество размещенных GDR РД КМГ - 137 696 964 штук, обыкновенных акций - 70 220 935 штук.

Независимые неисполнительные директора (ННД) АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» считают, что тендерное предложение держателям GDR и обыкновенных акций компании является справедливым.

Тендерное предложение было объявлено безусловным и на 22 января 2018 года РД КМГ получила уведомления о планах предъявить к выкупу 119 млн 741,576 тыс., или приблизительно 87% GDR в обращении по цене $14 за бумагу. Тендерное предложение остается открытым до 8 марта 2018 года.

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После проведения расчетов по тендерному предложению в первую дату расчетов, НК КМГ будет принадлежать более 75% прав голосов в РД КМГ. Поэтому будет утверждено исключение GDR из официального списка и отмена допуска к торгам на Лондонской фондовой бирже и делистинг обыкновенных акций с Казахстанской фондовой биржи. Ожидается, что исключение и делистинг будут проведены 11 мая 2018 года.

Справка:

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» - дочерняя структура нацкомпании «КазМунайГаз». Создана в марте 2004 года в результате объединения нефтедобывающих «дочек» нацкомпании – «Эмбамунайгаз» и «Озенмунайгаз». Компания входит в тройку лидеров по объему добычи нефти в Казахстане. Обыкновенные акции компании прошли листинг на KASE, глобальные депозитарные расписки - на Лондонской фондовой бирже.