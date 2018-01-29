Регулярные авиарейсы из Астаны в Тюмень, Батуми и Томск откроют в Казахстане

Регулярные рейсы из Астаны в Тюмень, Батуми, а также ряд других городов откроют в Казахстане, рассказал в интервью «Казахстанской правде» министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

«В 2018 году казахстанскими авиакомпаниями планируется открыть регулярные рейсы из Астаны в Тюмень, Краснодар, Вильнюс, Томск, Челябинск, Сочи, Батуми, Душанбе. Иностранные компании (Air Baltic, Emirates, Fly Dubai, «Ангара», «Аэрофлот») начнут осуществлять регулярные рейсы по направлениям Рига - Алматы, Дубай - Алматы, Дубай - Актау, Красноярск - Алматы, Москва - Кызылорда», - сказал глава ведомства.

А в 2020 году планируется открытие рейсов в Сингапур, Токио и Шанхай. По словам министра, сегодня у нас выполняются международные полеты по 96 маршрутам. К примеру, в 2016 году открыто 15 новых: из Алматы в Сиань, Санью, Шарм-Эль-Шейх, Тегеран и Самару, из Астаны в Амстердам, Санью, из Актау в Батуми и Сочи, из Шымкента в Стамбул и Худжанд, из Караганды в Стамбул, из Тараза в Нижневартовск, Сургут и Худжанд.

Для обеспечения прямого воздушного сообщения между казахстанской столицей и ведущими финансовыми центрами мира проводится поэтапная либерализация рынка авиаперевозок республики. Открылись рейсы в Астану из Варшавы авиакомпании LOТ, Будапешта - авиакомпании Wizzair, Хельсинки - авиакомпании Finnair, в Батуми - грузинской авиакомпании Georgian Airways. Также казахстанскими авиаперевозчиками открыты рейсы по направлениям в Киев, Минводы, Ереван, Дели, пишет издание.

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