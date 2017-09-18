Реклама в формате дополненной реальности впечатлила казахстанцев

Специалисты агентства Cheil Kazakhstan отмечают, что казахстанскую рекламную индустрию уже скоро ждут большие перемены. Реклама в нашей стране активно переходит от привычных билбордов и неоновых вывесок на новые каналы и инновационные способы передачи информации.

В Казахстане пока еще мало ярких примеров высокотехнологичной рекламы, но отечественный рынок готов и открыт современным, нестандартным решениям. Так, к примеру, недавно в городах Астана и Алматы прошла презентация флагманского спорт-купе Lexus LC 500 в не совсем привычном формате – с использованием технологии дополненной реальности (Augmented Reality – AR). Это когда через камеру мобильного устройства ты видишь виртуальные объекты в реальном пространстве – как в нашумевшей на весь мир игре с покемонами.

В агентстве Cheil Kazakhstan специально для презентации нового спорткара разработали специальное мобильное приложение в формате AR, с тем чтобы гости мероприятия могли получить 200% новых ощущений и впечатлений. Программисты создали реалистичную 3D-модель Lexus LC 500 со всеми оттенками и деталями, максимально приближенными к оригиналу в качестве сюрприза вечеринки.

Сам «виновник торжества» на презентации отсутствовал, однако, благодаря приложению дополненной реальности, это не помешало посетителям познакомиться с новым автомобилем как если бы он действительно стоял на расстоянии вытянутой руки. Для этого достаточно было навести камеру смартфона... на пустой подиум.

Гости получили возможность полюбоваться автомобилем со всех сторон, посмотреть в другом цвете, даже заглянуть в салон и услышать рев двигателя! Люди фотографировались рядом со сверкающей красавицей и выкладывали снимки в социальных сетях с комментариями в духе: «Вот это да!», «Видите эту машину? А ее здесь нет...», «Вот это я понимаю – технологии, а что нас ждет завтра?» и т.д.

«Для того чтобы реклама работала эффективно, уже недостаточно стандартных digital-инструментов. Чтобы люди получали новый опыт, лучше интегрировать технологии в привычные, казалось бы, для нас вещи», – отметила руководитель департамента Digital & PR агентства Cheil Kazakhstan Карина Пак.

В прошлом году креативщики создали Парк развлечений 360 в формате VR, который дарит возможность совершить виртуальное путешествие по самым живописным уголкам Алматы и «прокатиться» на лучших аттракционах города: американских горках и карусели в парке развлечений Fantasy World Almaty, колесе обозрения на горе Кок-Тобе и канатном спуске на территории курорта «Лесная Сказка», а также совершить водную прогулку на лодке в центральном парке им. Горького.