Российская компания купила за 1,5 млрд тенге актюбинский бетонный завод

Инвестиционный фонд Казахстана осуществил сделку купли-продажи имущества завода по производству изделий из ячеистого бетона в Актюбинской области, сообщает пресс-служба фонда.

«Фондом в декабре 2017 года заключен договор купли-продажи имущества завода по производству изделий из ячеистого бетона. При поддержке акимата Актюбинской области фондом привлечен российский инвестор ТОО «ТД Фотон», сумма договора составила - 1 млрд 569 млн 877 тысяч тенге», - уточняется в сообщении фонда.

Инвестором будет проведена реконструкция завода железобетонных изделий и последующая организация производства ячеистого бетона. Производственный комплекс завершен на 98%, на сегодняшний день находится на консервации.

Выпускаемая продукция будет представлена газоблоками, U-образными блоками для перемычек и армопоясами с захватным карманом, системами паз-гребней, железобетонными изделиями, товарным бетоном. Планируемые рынки сбыта - Казахстан и Россия.