С марта в Казахстане запустят дополнительные поезда

В марте в Казахстане вводятся дополнительные поезда, в связи с ростом спроса на железнодорожные услуги, сообщает АО «Пассажирские первозки».

По информации компании, речь идет о следующих составах:

«Астана-1-Алматы-2» из вагонов «Тулпар-Тальго» с отправлением из Астаны 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 и 25 марта, из Алматы — 12, 14, 16, 18, 20, 22 и 24 марта;

«Мангыстау-Кульсары» отправлением из Мангыстау с 19 марта по 7 апреля по нечетным числам, из Кульсары с 20 марта по 8 апреля по четным числам, на 10 рейсов.

Ранее на март 2018 года были назначены 11 дополнительных поездов. Также в праздничные дни планируется ввод более 600 прицепных вагонов по наиболее востребованным направлениям.