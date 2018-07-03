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Сагинтаев главе "Казавтожола": «Что Вы делали в течение двух лет?»

03.07.2018 11:10   625   0

Председатель правления АО «Казавтожол» Ермек Кизатов отчитался о ходе строительства придорожных комплексов перед премьер-министром РК Бакытжаном Сагинтаевым.

«По оценке Казахстанской ассоциации автомобильных перевозчиков существует потребность строительства 40 таких многофункциональных комплексов. Вместе с тем, нужно установить еще 70 павильонов сервиса Kazway с теплыми благоустроенными санитарными узлами. До конца 2025 года мы планируем довести их количество до 360 единиц. В настоящее время первые павильоны сервиса установлены на автодороге Астана-Щучинск, которые получили положительные отзывы у пользователей автодорог», - сказал Ермек Кизатов на заседании правительства.

По его словам, конечным результатом работы по приведению казахстанских объектов дорожного сервиса в соответствие к действующему стандарту станет интеграция информации об их расположении в глобальную информационную сеть Транспарк, Гугл, Яндекс.

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«В рамках цифровизации отрасли нами завершена инвентаризация объектов дорожного сервиса и проведена их электронная паспортизация. На картах Транспарк уже доступна информация о 150 казахстанских объектах сервиса, соответствующих национальному стандарту, и до конца года планируем ввести информацию о 818 объектах. В 2019 году планируем завершить эту работу. В то же время нами загружаются данные о местоположении объектов дорожного сервиса и предоставляемой ими услугах в общедоступных картах Гугл-мапс и Яндекс-карты», - отметил Е. Кизатов.

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Однако премьер остался недоволен услышанным. По его словам, все сказанное Е. Кизатовым не совпадает с ожиданиями бизнеса.

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«Ермек Ануарекович, у Вас на слайдах показано, что в каждой области типовые комплексы не соответствуют стандартам двухгодичной давности. Во время доклада Вы говорили, что стандарты утверждены по Казахстану. Вы говорили тогда про Кызылординскую область, это комплекс Коркыт-ата. Теперь, через 2 года, Вы говорите, что мы создали такой модуль и будем утверждать. То есть, в течение двух лет каждая область действовала самостоятельно, соответствовало это стандарту или нет. Я это говорю, потому что мы проводим встречу с представителями бизнеса - бизнесмены, которые занимаются в сфере транспортно-логистического комплекса, просят не Ваши типовые модули, а другие вещи», - подчеркнул Б. Сагинтаев.

В итоге глава Правительства вынес работе «Казавтожол» нелицеприятный вердикт.

«У Вас одно понятие, требование бизнеса - другое. Что Вы делали в течение двух лет? В настоящее время проект завершается со всеми областями. Пока Вы завершите, все области по своему пониманию отстроят. Вдоль дороги нет пустых мест. Крымбек Елеуович говорит, что уже готово. Акимы проводят работы. Какие работы должны вестись? Вы же выезжаете за границу, видите, как должно быть, какой сервис должен быть вдоль дорог. То есть, Вы говорите не о своей работе, а о работе, проведенной акимами. Согласно плану, они не соответствуют типовым павильонам», - заявил премьер.

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