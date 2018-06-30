«Самрук-Энерго» завершил программу энергетического перевооружения Алматы

В Алматы под руководством главы ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжана Есимова введена в эксплуатацию новая подстанция закрытого типа «Турксиб», сообщила пресс-служба госфонда.

Как отмечается в распространенном сообщении, запуск нового энергообъекта позволил полностью завершить программу по устойчивому электроснабжению города Алматы, которая была начата еще в 2008 году.

Также в письме отмечается, что подстанция «Турксиб» даст прирост трансформаторной мощности на 30 МВА и обеспечит электроснабжением центральную часть Турксибского района и новый микрорайон «Жас Канат», построенный в рамках программы «Доступное жилье», а также основную часть микрорайона «Кайрат», присоединенного по программе «Межрегиональная схема Алматинской агломерации до 2030 года».

Ожидается, что после запуска 33-й по счету подстанции, карта энергоснабжения в пределах границ города Алматы будет полностью закрашена в «зеленый цвет», что означает полную доступность электроэнергии, говорится в сообщении.

Фото: Inform.kz