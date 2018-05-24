«Самрук-Қазына» может вывести на IPO 6 компаний до 2022 года

Такой информацией поделился председатель правления АО «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов на Петербургском международном экономическом форуме – 2018.

В рамках форума Казахстан представляет программу приватизации государственных активов. Глава фонда подробно рассказал о планах по приватизации портфельных компаний «Самрук-Қазына».

"В текущем году мы планируем завершить приватизацию 50 активов, включающих в себя как крупные, так и средние и небольшие компании, представляющие различные сектора экономики. У нас создан кластер агрохимии, где уже реализуется проект по глифосату, которого еще нет на рынке СНГ. Я думаю, что здесь есть общий интерес аграриев России и Казахстана, и было бы хорошо реализовать этот проект совместно», - поделился г-н Есимов.

По его словам до 2022 года планируется вывести на IPO 6 компаний Фонда, три из которых – «Казатомпром», «Эйр Астана» и «Казахтелеком» в текущем году.

Также, Ахметжан Есимов отметил, что между Казахстаном и Россией традиционно сохраняется высокий уровень двустороннего экономического сотрудничества. Российская Федерация занимает лидирующую позицию среди торговых партнеров нашей страны.

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«Об этом свидетельствует значительный рост объемов взаимной торговли, который составил 16 млрд долларов США и вырос по сравнению с 2016 годом на 25%. В Казахстане действуют более 8300 предприятий с участием российского капитала, объем инвестиций составил 11,4 млрд долларов США. Этому способствуют, прежде всего, созданные в нашей стране благоприятные условия для инвесторов,» - отметил он.

Всего, в специальной панельной сессии с участием АО «Самрук-Қазына» на ПМЭФ -2018 приняли участие порядка 150 представителей бизнес сообщества России и зарубежья.

Фото: Mir24.tv