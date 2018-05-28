«Самрук-Казына» планирует продать 100% акций энергогенерирующей компании «Самрук-Энерго»

Казахстанской госфонд «Самрук-Казына» планирует продать 100% акций крупнейшей энергогенерирующей компании республики - «Самрук-Энерго», сообщил управляющий директор «Самрук-Казыны» по трансформации, приватизации и реструктуризации Нурлан Рахметов на пресс-конференции в Екатеринбурге в понедельник, передает Интерфакс - Казахстан.

«"Самрук-Энерго" планируется продать 100% пакета, это наши намерения. Сейчас выбрали консультанта, который поможет оценить и выбрать наиболее выгодный для нас способ размещения. Финальное решение примем после оценки консультанта», - сказал Н.Рахметов.

Он не исключил, что после получения этой оценки, возможно, фонд изменит свои планы и выставит на продажу не всю свою долю в компании, но «сейчас планируем именно 100%».

По его словам, "Самрук-Энерго" «попадает под вторую волну продаж - на 2019 год».

Доля "Самрук-Энерго" на рынке производства электроэнергии в Казахстане составляет порядка 30%, на рынке угля - около 38%. В секторе генерации на "Самрук-Энерго" приходится 31% от суммарной установленной мощности электростанций ЕЭС Казахстана.

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В структуру АО "Самрук-Энерго" входят АО "Усть-Каменогорская ГЭС", АО "Шардаринская ГЭС", АО "Мойнакская ГЭС", АО "Алмаатинские электрические станции", ТОО "Экибастузская ГРЭС-1, АО "Балхашская ТЭС" (50%-1 акция), АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" (50%), ТОО "Богатырь-Комир" (50%).