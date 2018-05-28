«Самрук-Казына» выставляет на продажу горнорудную компанию

Казахстанский госфонд «Самрук-Казына» планирует выставить на продажу горнорудную компанию АО «Тау-Кен Самрук» целиком, сообщил управляющий директор госфонда по трансформации, приватизации и реструктуризации Нурлан Рахметов на пресс-конференции в Екатеринбурге в понедельник, передает Интерфакс-Казахстан.

«Пока "Тау-Кен Самрук" планируем продать целиком, не разделяя. Но, если будет добавленная стоимость, мы не исключаем, что разделим актив и продадим», - сказал он.

Н.Рахметов добавил, что ситуация по продаже "Тау-Кен Самрук" обсуждается. «Привлекаются инвесторы как на месторождения, так и на сам "Тау-Кен Самрук"», - отметил он.

«У "Тау-Кен Самрук" есть активы, связанные с цинком, оловом, золотом, серебром. И это разные месторождения. Сам "Тау-Кен Самрук" рассматривает вопрос привлечения инвесторов в эти свои активы. То есть он сам по себе как собственник хотел бы видеть на разных своих активах инвесторов. Помимо этого, сам "Тау-Кен Самрук" мы хотели бы продать как актив», - уточнил управляющий директор "Самрук-Казыны".

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Ранее сообщалось, что АО "Тау-Кен Самрук" готовится к продаже 25% своих акций в рамках первичного размещения (IPO) к 2020-2021 годам.

Сообщалось также, что правительство Казахстана утвердило комплексный план приватизации на 2016-2020 годы и список объектов, подлежащих передаче в конкурентную среду.

АО "Тау-Кен Самрук" создано в 2009 году, объединяет горнорудные активы государства. Компания входит в состав госфонда "Самрук-Казына".

Напомним, ранее стало известно, что Казахстанской госфонд «Самрук-Казына» планирует продать 100% акций крупнейшей энергогенерирующей компании республики - «Самрук-Энерго».