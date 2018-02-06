Сеть столовых «Каганат»: «У нас нет кишечной палочки»

В сети столовых «Каганат» прокомментировали информацию о присутствии кишечной палочки в пробах еды из столовой. Управляющий директор сообщила, что вся деятельность столовых соответствует санитарным нормам.

«Все наши 3 объекта в Астане работают строго по санитарным заключениям. В прошлом году были взяты заборы и анализы. Из 100% анализов 20% были положительные (имели несоответствие санитарным нормам), а остальные отрицательные. Потом были повторно сданы анализы. И, к сожалению, почему-то именно эти повторные результаты не были проафишированы 26 января. Как вы понимаете, пошла по сети Инстаграм информация», - рассказала управляющий директор сети столовых «Каганат» по Астане Ляйла Козыбаева.

«Наша работа ведется строго по сопроводительным санитарным документам. Что касается сотрудников, каждый имеет санитарную книжку и проходит регулярно медицинское обследование. Также у нас работает санитарный врач, и на этот год мы заключили договор с аудитом санитарной экспертизы», - добавила спикер.

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Козыбаева рассказала, что информация, которая была озвучена столичным департаментом охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК, является отчетом о проделанной работе за 2017 год. «У нас дважды были санитарные проверки. После второй проверки уже 100% анализов были отрицательными, однако этого департамент не указывает. Они это своей ошибкой не считают».

Санитарный врач сети столовых «Каганат» Сырым Курбанбеков уточнил, что при первой плановой проверке в июне месяце был проведен контрольный закуп. «Сначала была обнаружена кишечная палочка. Но это не зависит от персонала. Это может зависеть от рынка, откуда привезен товар. Также после отбора анализов их транспортируют в центр экспертизы. А как их транспортируют, мы точно не знаем. Есть ли у них спецмашина или нету. Мы не знаем».

«При камеральном контроле были обнаружены из 15 смывов 6 положительных. Это было отобрано в столовой «Каганат» по проспекту Тауелсыздык 10. По проспекту Республики было отобрано из 16 смывов 5 положительных. И на третьем объекте по Богембая из 10 смывов были 6 положительных. И на основании положительных результатов были назначены внеплановые проверки. И специалисты департамента взяли по 10 смывов в точке по проспекту Тауелсыздык (3 положительные) и Республкике (3 положительные) и 6 смывов по проспекту Богембая (все отрицательные)», - рассказал Сырым Курбанбеков.

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Спикер сообщил, что в результате всем заведующим столовых были даны предписания. «И на основании данных предписаний мы сдали повторно смывы, и все результаты были отрицательные. По каждому объекту мы сдали по 10 смывов».

По словам представителей сети столовых «Каганат» результаты экспертизы были получены уже в октябре. Однако информация в сети прошла именно в январе после отчета департамента 26 января. То есть в этом отчете указывается, что работа была проведена, но конечный результат не указывается.

«По сути, они (департамент охраны общественного здоровья) отчитались за свою работу за 2017 год. Конечный результат не оговаривается. Может быть, это не в их интересах. Они просто отчитались и все. И в департаменте не говорят, что это их ошибка. Они говорят, что провели разъяснительную работу за 2017 год и что это нас не касается. А то в интернете информация пошла, что у нас кишечная палочка кишит прям», - рассказывает Ляйла Козыбаева.