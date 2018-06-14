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СК «Евразия» выплатила 1 млрд тенге по землетрясению в Папуа - Новой Гвинее

14.06.2018 14:30   3235   0

Все мы помним недавнее страшное бедствие, которое обрушилось в конце февраля этого года на другом конце нашей планеты – в Папуа – Новой Гвинее, где произошло сразу два сильных землетрясения.

В результате первого, произошедшего 25 февраля, магнитудой 7.5 пострадали более 300 человек, множество строений было повреждено и разрушено, на дороги и реки сошли оползни. Второе землетрясение произошло 28 февраля магнитудой 6.0.

Под напором стихии не устояли даже здания, рассчитанные на сейсмозону, итогом чего стали сотни разрушенных домов и тысячи готовых рухнуть в любой момент. Серьезные повреждения были нанесены также больницам, школам, отелям и разного рода бизнесу. Несмотря на то, что отчет от лосс-аджастеров далек от финала, страховщики готовят резервы для покрытия убытков от землетрясения.

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Тогда же землетрясение нарушило работу второй по величине в Папуа – Новой Гвинее и одной из десяти ведущих мировых золотодобывающих шахт – Barrick Gold. В результате стихии из-за отсутствия мощности все технологические процессы шахты были остановлены на неопределенное время, что повлияло на добычу золота. В результате осмотра лосс-аджастерами было обнаружено несколько поврежденных трансформаторов, диспетчерский пункт, неисправные водные резервуары и более 50% не пригодного для эксплуатации электрокабеля. По договорам перестрахования покрывались также имущественные риски (любые физические повреждения и разрушения, включая наводнение, землетрясение). Имущественный интерес по защите от катастрофических убытков перестрахован в АО «СК «Евразия», которое в рамках своей доли ответственности осуществило страховую выплату в размере свыше 1 млрд тенге.

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Трагическое событие в Папуа – Новой Гвинее – это еще один повод задуматься для всех (в том числе и для Казахстана), кто пока еще не осознает функцию страхования. С 2010 года «Евразия» выплатила свыше 13 млрд тенге по природным катастрофам, произошедшим по всему миру, и суммы выплаченных компенсаций «Евразии» каждый год устанавливают новые рекорды. Подобные катастрофы не выбирают, где им произойти, они задевают и развитые, и развивающиеся страны. Мировая практика показывает, что больше страдают страны, где рынок только формируется, потому что там очень мал процент застрахованного имущества, и государство терпит огромный ущерб, ведь все финансовые расходы покрывает правительство. Причина – низкий охват страхованием.

Интересный факт, что в государстве, где в некоторых районах до сих пор актуален каннибализм, страхование находится на довольно высоком уровне, чего не скажешь о ситуации в нашей стране. Если в Папуа – Новой Гвинее за разгул природы выплатят страховщики, то у нас за все будут платить сами пострадавшие или государство. И, к сожалению, мы пока констатируем, что в Казахстане система защиты населения от последствий природных и техногенных аварий существует только теоретически.

Kcell: Компания Данияра Балиева необоснованно требует с АО «Кселл» 40 млрд тенге

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