СМИ: Amazon намерена уволить сотни сотрудников

Крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon уволит несколько сотен сотрудников, в том числе в своей штаб-квартире в Сиэтле (штат Вашингтон), сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Seattle Times.



«Сократят, в частности, работников отделов, отвечающих за розничные продажи, в том числе находящихся за пределами США. Издание констатирует, что увольнение сотрудников является нестандартным шагом для Amazon, так как в последние годы компания, наоборот, активно расширяла штат», - пишет The Seattle Times.

Как отмечает газета, недавно в ряде отделов принятие новых работников было на время приостановлено. Некоторые из тех, кто лишится должностей, уже уведомлены об этом.

О массовых увольнениях будет объявлено в течение нескольких недель. В Amazon в связи с публикацией The Seattle Times сообщили, что некоторых сотрудников, действительно, планируется сократить, но о каком именно числе идет речь, не уточнили. По сведениям газеты, увольнения, в частности, коснутся ряда дочерних структур Amazon, в том числе издательской компании Createspace, а также производителя одежды и обуви Zappos.

Стоит отметить, на сегодняшний день в компании работают более 560 тыс. человек. Численность сотрудников штаб-квартиры в Сиэтле увеличилась с 5 тыс. человек в 2010 году до примерно 40 тыс. человек в настоящее время.

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Справка:

Amazon - крупнейшая в мире корпорация, продающая товары и услуги через интернет. Компания была основана в 1994 году предпринимателем Джеффом Безосом, который несколько месяцев назад был назван самым богатым человеком в мире. От продажи книг и музыкальных пластинок компания постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям ее сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету. Оборот Amazon за 2016 год составил около $136 млрд.