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СМИ: Goldman Sachs планирует предоставлять кредиты клиентам Apple

08.02.2018 19:24   1030   0

Goldman Sachs ведет переговоры о предоставлении кредитов на покупку продукции Apple, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, переговоры между Apple Inc. и Goldman Sachs, давним партнером компании, еще продолжаются и могут завершиться без подписания соглашения. Представители компаний воздерживаются от комментариев.

Как уточняется, в случае, если переговоры завершатся успешно, покупатели смогут взять кредит у Goldman при приобретении товаров в магазинах Apple вместо того, чтобы оплачивать их кредитными картами, проценты по которым зачастую выше.

Goldman предлагает среднюю ставку кредита 12%, тогда как средняя ставка по кредитным картам составляет порядка 20%.

Сотрудничество будет выгодно для Goldman, активно развивающего бизнес в сфере потребительского кредитования. В 2016 году банк уже запустил онлайн-платформу Marcus для рефинансирования долгов по кредитным картам.

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Теперь компания намерена расширять бизнес за счет кредитование покупок в точках продаж, и успешная сделка с Apple принесет банку миллионы новых клиентов, на самостоятельное привлечение которых Goldman затратил бы значительные ресурсы.

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По оценкам консалтинговой фирмы First Annapolis, в 2017 году американцы взяли около $80 млрд кредитов на покупку электроники и мебели по картам банков - партнеров магазинов.

Напомним, в 2015 году Apple уже запустила совместную программу с Citizens Financial Group Inc. с нулевой ставкой по кредиту на покупку новых моделей iPhone. Программа предусматривает рассрочку платежей на 24 месяцев и бесплатную замену смартфона на новую модель после внесения 12 платежей.

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