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СМИ: Задержан глава Audi

18.06.2018 16:00   582   0

Правоохранительные органы ФРГ задержали главу автоконцерна Audi Руперта Штадлера в связи с "дизельным скандалом", сообщает ТАСС со ссылкой на газету Suddeutsche Zeitung.

«Мы можем подтвердить, что Штадлер был сегодня утром временно задержан. В настоящее время продолжается проверка обоснованности ареста», - приводит издание слова представителя Audi.

11 июня стало известно о том, что прокуратура Мюнхена возбудила дело в отношении Штадлера по подозрению "в мошенничестве и опосредованном подлоге" и провела обыски в его квартире. Глава Audi стал самым высокопоставленным сотрудником германского автоконцерна, который был до сих пор задержан в связи с "дизельным скандалом".

Кроме того, дело было ранее возбуждено в отношении еще одного члена правления компании Audi, которая входит в группу Volkswagen. В его квартире также прошли обыски.

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Справка:

Несколько последних лет ознаменовались громкими скандалами вокруг автомобилей, работающих на дизельном топливе. Изначально в центре "дизельного скандала" оказался Volkswagen. В 2015 году выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря данной системе все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

Компания-владелец HBO, TNT, TBS, CNN сменит название

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