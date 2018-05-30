S&P Global Ratings повысило рейтинг KEGOC до "ВВ+"

S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC) с "ВВ" до "ВВ+" в связи с улучшением финансовых показателей, прогноз по рейтингам – "стабильный", сообщает Интерфакс со ссылкой на рейтинговое агентство.

В то же S&P повысило рейтинг, присвоенный приоритетным необеспеченным банковским кредитам, предоставленным компании KEGOC Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), с "ВВ" до "ВВ+".

Повышение рейтинга отражает ожидания того, что недавние улучшения финансовых показателей KEGOC станут устойчивыми, приводя к улучшению собственной кредитоспособности компании. В настоящее время агентство оценивает характеристики собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile - SACP) KEGOC на уровне "bb-", повысив эту оценку с "b+". «Мы прогнозируем, что отношение "FFO (средства от операционной деятельности до изменения оборотного капитала) / долг" составит 35-40% в 2018 году в сравнении с 35% в 2017 году и 26% в 2016 году. Мы полагаем, что эти улучшения будут носить устойчивый характер вследствие благоприятных тарифов, установленных на 2016-2020 годы, эффективного управления затратами и досрочной выплаты долговых обязательств. Программа капитальных расходов компании все еще значительна, но вполне контролируема», - отмечается в сообщении S&P.

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Ожидается, что структура долгового портфеля KEGOC будет постепенно меняться вследствие выплаты кредитов прошлых лет, номинированных в долларах и евро, с помощью денежных инструментов в национальной валюте (тенге), выпущенных на казахстанском рынке. По состоянию на 1 января 2018 года 46% долгового портфеля было номинировано в долларах и евро, тогда как в конце 2016 года их доля составляла 70%. Агентство оценивает это как позитивную тенденцию, снижающую, хотя и не до конца, риск негативного влияния изменений валютного курса.

Аналитики также отмечают, что выплаты дивидендов материнской компании — фонду национального благосостояния "Самрук-Казына", которая полностью принадлежит государству, увеличиваются до 100% чистой прибыли — в соответствии с существующей дивидендной политикой (по сравнению с умеренными выплатами, ранее в среднем составлявшими 40% чистой прибыли). Это, а также значительные потребности в капитальных расходах приведут к генерированию отрицательного дискреционного денежного потока в 2018 году, убеждены в агентстве.

В S&P по-прежнему считают, что профиль бизнес-рисков KEGOC ограничен тарифной системой, которой недостает прозрачности и которая не гарантирует полной и своевременной окупаемости затрат. «На наш взгляд, этот механизм не обеспечивает полного включения расходов в тарифы для потребителей, а зависимость регулирующего органа от правительства обуславливает повышение этого риска, поскольку тарифы на коммунальные услуги часто используются государством как инструмент социальной или макроэкономической политики (например, установление предельного уровня тарифов). Тем не менее, мы отмечаем, что текущие тарифы, установленные на 2016-2020 годы, позволяют компании генерировать денежный поток, достаточный для покрытия операционных расходов, капитальных затрат, постепенной выплаты долга и сокращения долговой нагрузки», - отмечается в информации.

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С введением рынка мощностей в Казахстане в 2019 году KEGOC получит дополнительные обязанности, связанные с функционированием балансирующего рынка электрической энергии, что добавит равные объемы в отношении как выручки, так и расходов (нулевая рентабельность), считают в агентстве. «Следовательно, рентабельность по EBITDA будет снижаться с текущих 43-48% примерно до 20-25%, однако мы будем рассматривать это как в большей степени иррелевантный фактор и фокусироваться на росте EBITDA в абсолютном выражении, поддерживаемом высокими тарифами», - указывают аналитики агентства.

S&P рассматривает KEGOC как организацию, связанную с государством (ОСГ), и считает, что существует "высокая" вероятность получения компанией экстраординарной поддержки со стороны государства. Агентство по-прежнему отмечает ее "очень важную" роль для государства, учитывая стратегическую значимость KEGOC как монопольного поставщика базовых инфраструктурных услуг в секторе электроэнергетики и статус системного оператора.

Прогноз "Стабильный" по рейтингам KEGOC отражает точку зрения S&P относительно того, что текущее улучшение финансовых показателей компании, с отношением "FFO / долг" существенно выше 30%, носит устойчивый характер, что компания будет поддерживать адекватный уровень ликвидности, избегая капитальных расходов, существенно превышающих допущения базового сценария агентства, и что давление со стороны дивидендной политики не будет значительно выше 100% чистой прибыли (максимальное значение в рамках текущей дивидендной политики).

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S&P рассматривает позитивное рейтинговое действие в отношении KEGOC в ближайшие год-два как маловероятное, поскольку оно потребует значительного улучшения характеристик собственной кредитоспособности компании и повышения оценки SACP с текущего уровня "bb-" до "bbb-", а также отсутствия понижения оценки высокой вероятности получения компанией экстраординарной государственной поддержки или понижения суверенного рейтинга Казахстана.

Агентство может предпринять негативное рейтинговое действие в отношении KEGOC в случае значительного ухудшения кредитоспособности компании, при котором отношение "FFO / долг" будет составлять менее 30%, дискреционный денежный поток будет иметь устойчиво отрицательное значение или если ликвидность ухудшится до "менее чем адекватного" уровня. «Это может произойти, например, в результате проведения чрезмерно агрессивной дивидендной политики в результате давления со стороны материнской компании, или новых крупных инвестиционных проектов, или значительной девальвации национальной валюты, что не предусмотрено нашим базовым сценарием. Понижение рейтинга Казахстана, что маловероятно, или оценки вероятности поддержки со стороны государства до "умеренно высокой" также может привести к понижению рейтинга компании», - отмечают аналитики S&P.