Валюта нал
USD 329.54 330.00
RUB 5.27 5.32
EUR 381.00 381.94
Валюта бирж
USD/KZT
329.38
+0.001%
EUR/KZT
380.1
+0.012%
RUB/KZT
5.25
+0.008%
EUR/USD
380.1
+0.012%
EUR/CHF
380.1
+0.012%
EUR/JPY
380.1
+0.012%
GBP/USD
436.63
+0.006%
USD/CHF
329.38
+0.001%
USD/JPY
329.38
+0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
329.38 380.1 5.25
+0.001% +0.012% +0.008%
Рынки
Нефть Brent
78.36
-0.002%
Нефть WTI
71.44
+0.001%
Золото
1284.4
-0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1027
-0.001%
Жилье Астана
994
-0.012%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
78.36 71.44 1284.4
-0.002% +0.001% -0.005%
Индексы
KASE
2527.1
-0.002%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2527.1 19796.4 5412.54
-0.002% +0.002% -0.006%

S&P Global Ratings повысило рейтинг KEGOC до "ВВ+"

30.05.2018 08:35   540   0

S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC) с "ВВ" до "ВВ+" в связи с улучшением финансовых показателей, прогноз по рейтингам – "стабильный", сообщает Интерфакс со ссылкой на рейтинговое агентство.

В то же S&P повысило рейтинг, присвоенный приоритетным необеспеченным банковским кредитам, предоставленным компании KEGOC Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), с "ВВ" до "ВВ+".

Повышение рейтинга отражает ожидания того, что недавние улучшения финансовых показателей KEGOC станут устойчивыми, приводя к улучшению собственной кредитоспособности компании. В настоящее время агентство оценивает характеристики собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile - SACP) KEGOC на уровне "bb-", повысив эту оценку с "b+". «Мы прогнозируем, что отношение "FFO (средства от операционной деятельности до изменения оборотного капитала) / долг" составит 35-40% в 2018 году в сравнении с 35% в 2017 году и 26% в 2016 году. Мы полагаем, что эти улучшения будут носить устойчивый характер вследствие благоприятных тарифов, установленных на 2016-2020 годы, эффективного управления затратами и досрочной выплаты долговых обязательств. Программа капитальных расходов компании все еще значительна, но вполне контролируема», - отмечается в сообщении S&P.

«КазТрансОйл» снизил чистую прибыль по МСФО на 5,9%...
За 3 месяца текущего года консолидированная чистая прибыль АО «КазТрансОйл» (КТО) составила 16,116 млрд тенге, что на 5,9% ниже, чем в ана...

«КазТрансОйл» снизил чистую прибыль по МСФО на 5,9%

Ожидается, что структура долгового портфеля KEGOC будет постепенно меняться вследствие выплаты кредитов прошлых лет, номинированных в долларах и евро, с помощью денежных инструментов в национальной валюте (тенге), выпущенных на казахстанском рынке. По состоянию на 1 января 2018 года 46% долгового портфеля было номинировано в долларах и евро, тогда как в конце 2016 года их доля составляла 70%. Агентство оценивает это как позитивную тенденцию, снижающую, хотя и не до конца, риск негативного влияния изменений валютного курса.

Материалы по теме

«КазТрансОйл» снизил чистую прибыль по МСФО на 5,9%

В 2018 году «Астык Транс» планирует приобрести 421 зерновоз

В 2017 году КТЖ увеличила погрузку угля на 14%

«Самрук-Казына» выставляет на продажу горнорудную компанию

Новый акционер может появится у Международного центра обогащения урана

Аналитики также отмечают, что выплаты дивидендов материнской компании — фонду национального благосостояния "Самрук-Казына", которая полностью принадлежит государству, увеличиваются до 100% чистой прибыли — в соответствии с существующей дивидендной политикой (по сравнению с умеренными выплатами, ранее в среднем составлявшими 40% чистой прибыли). Это, а также значительные потребности в капитальных расходах приведут к генерированию отрицательного дискреционного денежного потока в 2018 году, убеждены в агентстве.

В S&P по-прежнему считают, что профиль бизнес-рисков KEGOC ограничен тарифной системой, которой недостает прозрачности и которая не гарантирует полной и своевременной окупаемости затрат. «На наш взгляд, этот механизм не обеспечивает полного включения расходов в тарифы для потребителей, а зависимость регулирующего органа от правительства обуславливает повышение этого риска, поскольку тарифы на коммунальные услуги часто используются государством как инструмент социальной или макроэкономической политики (например, установление предельного уровня тарифов). Тем не менее, мы отмечаем, что текущие тарифы, установленные на 2016-2020 годы, позволяют компании генерировать денежный поток, достаточный для покрытия операционных расходов, капитальных затрат, постепенной выплаты долга и сокращения долговой нагрузки», - отмечается в информации.

В 2018 году «Астык Транс» планирует приобрести 421 зерновоз

С введением рынка мощностей в Казахстане в 2019 году KEGOC получит дополнительные обязанности, связанные с функционированием балансирующего рынка электрической энергии, что добавит равные объемы в отношении как выручки, так и расходов (нулевая рентабельность), считают в агентстве. «Следовательно, рентабельность по EBITDA будет снижаться с текущих 43-48% примерно до 20-25%, однако мы будем рассматривать это как в большей степени иррелевантный фактор и фокусироваться на росте EBITDA в абсолютном выражении, поддерживаемом высокими тарифами», - указывают аналитики агентства.

S&P рассматривает KEGOC как организацию, связанную с государством (ОСГ), и считает, что существует "высокая" вероятность получения компанией экстраординарной поддержки со стороны государства. Агентство по-прежнему отмечает ее "очень важную" роль для государства, учитывая стратегическую значимость KEGOC как монопольного поставщика базовых инфраструктурных услуг в секторе электроэнергетики и статус системного оператора.

Прогноз "Стабильный" по рейтингам KEGOC отражает точку зрения S&P относительно того, что текущее улучшение финансовых показателей компании, с отношением "FFO / долг" существенно выше 30%, носит устойчивый характер, что компания будет поддерживать адекватный уровень ликвидности, избегая капитальных расходов, существенно превышающих допущения базового сценария агентства, и что давление со стороны дивидендной политики не будет значительно выше 100% чистой прибыли (максимальное значение в рамках текущей дивидендной политики).

В 2017 году КТЖ увеличила погрузку угля на 14%

S&P рассматривает позитивное рейтинговое действие в отношении KEGOC в ближайшие год-два как маловероятное, поскольку оно потребует значительного улучшения характеристик собственной кредитоспособности компании и повышения оценки SACP с текущего уровня "bb-" до "bbb-", а также отсутствия понижения оценки высокой вероятности получения компанией экстраординарной государственной поддержки или понижения суверенного рейтинга Казахстана.

Агентство может предпринять негативное рейтинговое действие в отношении KEGOC в случае значительного ухудшения кредитоспособности компании, при котором отношение "FFO / долг" будет составлять менее 30%, дискреционный денежный поток будет иметь устойчиво отрицательное значение или если ликвидность ухудшится до "менее чем адекватного" уровня. «Это может произойти, например, в результате проведения чрезмерно агрессивной дивидендной политики в результате давления со стороны материнской компании, или новых крупных инвестиционных проектов, или значительной девальвации национальной валюты, что не предусмотрено нашим базовым сценарием. Понижение рейтинга Казахстана, что маловероятно, или оценки вероятности поддержки со стороны государства до "умеренно высокой" также может привести к понижению рейтинга компании», - отмечают аналитики S&P.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
За последние несколько лет в Казахстане участились скандалы, связанные с низким качеством школьных учебников. Родители в соцсетях демонстрируют как грамматические, так и логические ошибки. Как Вы думаете, с чем это может быть связано?
  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    132

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    117

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    348

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    11

Цифра дня
$43,9
млрд
достигла выручка 12 крупнейших инвестбанков мира в I квартале 2018 года
Цитата дня
Встретятся ли США с нами в зале заседаний или они встретятся с нами в ядерном противостоянии, полностью зависит от решения и поведения Соединенных Штатов. В случае, если США оскорбят нашу добрую волю и будут цепляться за незаконные и возмутительные действия, я выдвину предложение нашему высшему руководству пересмотреть саммит КНДР — США.
Чхве Сон Хи
Замминистра иностранных дел КНДР
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное