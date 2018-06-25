S&P подтвердило рейтинги «Самрук-Казына» на уровне «BB+/B»

S&P Global Ratings подтвердил рейтинги государственного Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» на уровне «BB+/B». Об этом сообщает пресс-служба S&P.

Аналитики агентства считают «практически безусловную» вероятность предоставления фонду экстраординарной государственной поддержки в случае необходимости.

«Вместе с тем долгосрочный кредитный рейтинг фонда по-прежнему на одну ступень ниже суверенных рейтингов Казахстана, поскольку, на наш взгляд, готовность правительства поддерживать компании государственного сектора постепенно снижается. Мы подтверждаем рейтинги фонда "Самрук-Казына" на уровне "BB+/B". Прогноз "Стабильный" отражает аналогичный прогноз по рейтингам Казахстана», - говорится в сообщении.

Рейтинги фонда «Самрук-Казына» включают несколько дополнительных ступеней относительно оценки характеристик его собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile — SACP), что обусловлено поддержкой со стороны государства.

«Мы полагаем, что собственная кредитоспособность фонда, то есть без учета потенциальной экстраординарной поддержки со стороны государства, соответствует категории "b"», - считают аналитики.

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