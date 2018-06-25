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S&P подтвердило рейтинги фонда развития предпринимательства «Даму» на уровне «BB+/B»

25.06.2018 18:10   475   0

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте казахстанского АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на уровне «ВВ+/В», передает Interfax Казахстан.

Как сообщила пресс-служба агентства, одновременно агентство подтвердило рейтинг «Даму» по национальной шкале на уровне «kzAA-».

Прогноз изменения рейтингов – «стабильный».

Как отмечается в сообщении рейтингового агентства, подтверждение рейтингов отражает главным образом мнение экспертов о том, что «Даму», по-прежнему, является «ключевой» дочерней компанией в структуре группы «Байтерек», учитывая задачи фонда по поддержке и развитию сектора МСБ в Казахстане.

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Подтверждение рейтингов также отражает «чрезвычайно высокую» вероятность предоставления «Даму» экстраординарной поддержки со стороны правительства в стрессовой финансовой ситуации.

S&P отмечает, что мнение аналитиков основывается на результатах оценки «неразрывных» связей «Даму» с правительством Казахстана, так как фонд на 100% принадлежит государству через АО «НУХ «Байтерек» и определен в законе «О частном предпринимательстве» как организация, способствующая развитию предпринимательства от лица государства.

S&P подтвердило рейтинги «Самрук-Казына» на уровне «BB+/B»

Эксперты S&P не ожидают приватизации «Даму» в обозримом будущем и полагают, что фонд будет и в дальнейшем поддерживать сектор МСБ и выполнять различные государственные программы, финансирование которых будет поступать главным образом из негосударственных источников, в том числе со стороны международных финансовых институтов.

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Таким образом, рейтинги «Даму» на четыре ступени выше оценки его характеристик собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile - SACP), которая была подтверждена на уровне «b».

Оценка SACP фонда отражает базовый уровень рейтинга казахстанских банков («bb-»), обусловленный высокими экономическими и отраслевыми рисками банковской системы страны, а также некоторые факторы, характеризующие деятельность «Даму» (например, небольшой размер фонда в сравнении с казахстанскими коммерческими банками средней величины и концентрацию деятельности на кредитовании коммерческих банков).

В S&P ожидают, что показатели капитализации ДАМУ останутся «сильными», однако прогнозируют их снижение в ближайшие 18 месяцев в связи со значительными планами роста фонда.

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Аналитики оценивают позиции «Даму» по риску, как средний уровень по банковской системе Казахстана, что отражает, с одной стороны, подверженность фонда рискам концентрации, связанным с казахстанскими банками и растущую подверженность рискам, связанным с предприятиями МСБ в связи с предоставлением гарантий, а с другой — эффективную практику риск-менеджмента.

Справка:

ФНП «Даму» - один из институтов развития, входящих в структуру нацхолдинга «Байтерек». Основной целью фонда является развитие малого и среднего бизнеса в Казахстане.

Фото: Vласть

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