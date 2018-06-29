S&P повысило рейтинг ERG до "В", прогноз - "позитивный"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг казахстанской горнодобывающей и металлургической компании Eurasian Resources Group (ERG) S.a.r.l. c "В-" до "В" и подтвердило краткосрочный рейтинг на уровне "В", сообщает Интерфакс - Казахстан со ссылкой на агентство.

Прогноз по рейтингам – "позитивный".

Как отмечает S&P, это в совокупности с умеренными капитальными расходами ($605 млн в 2017 году) привело к высоким показателям ERG, превысившим предыдущие прогнозы агентства: показатель EBITDA составил $2 млрд, значение свободного денежного потока от операционной деятельности (FOCF) было положительным и составило $476 млн, отношение "FFO / долг" выросло до 14% в прошлом году.

В рамках базового сценария S&P ожидает, что компания будет способна продемонстрировать адекватные для рейтинговой категории "В" результаты, в частности отношение "FFO / долг" свыше 12% на устойчивой основе и положительное значение FOCF.

По данным S&P, другим фактором, ограничивающим кредитный профиль компании, является масштабная программа капитальных расходов. Рейтинги ERG по-прежнему отражают оценку S&P ее профиля бизнес-рисков как "слабого".

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«Компания продолжает подвергаться высоким рискам, связанным с волатильностью цен на сырье (в частности, на феррохромные сплавы, алюминий и железную руду), а также c курсом тенге по отношению к основным твердым валютам», - сообщается в информации.

Среди других ограничений — капиталоемкость деятельности и проектные риски, связанные с масштабной инвестиционной программой. Кроме того, по мнению аналитиков агентства, группа подвергается высоким страновым рискам, поскольку большая часть активов расположена в Казахстане, и — в меньшей степени — в Демократической Республике Конго.

Прогноз "позитивный" отражает вероятность повышения рейтингов ERG в ближайшие 12-18 месяцев, если компания сможет поддерживать положительное значение генерируемого денежного потока (с учетом капитальных расходов и расходов на обслуживание долга) и продолжит демонстрировать улучшение характеристик кредитоспособности, при котором отношение "FFO/долг" будет устойчиво превышать 20%.