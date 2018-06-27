Стоимость Instagram за 6 лет выросла в 100 раз

Стоимость Instagram, купленного Facebook в 2012 году за $1 млрд, за последние шесть лет выросла в 100 раз. Если бы сервис оставался самостоятельной компанией, его стоимость могла бы превышать $100 млрд, сообщают Hi-tech Вести.

Соцсеть привлекает новых пользователей быстрее, чем Facebook. На прошлой неделе Instagram отчитался о достижении объема аудитории в 1 млрд активных пользователей. Также было объявлено о запуске IGTV — конкурирующей с YouTube платформы внутри приложения, позволяющей выкладывать видео длительностью до часа.

Новый проект IGTV поможет сервису еще быстрее нарастить пользовательскую базу, забрав часть людей у сайта Google.

Также соцсеть выпустила новое обновление, благодаря которому в приложении появится функция видеозвонка

"Теперь вы можете создать видеочат в Instagram Direct, либо с одним человеком, либо с группой. Ваши друзья уже в Instagram, и с видеочатом вы можете легко подключаться к ним через iOS и Android без номера телефона", — говорится в сообщении компании.

Аналитики Bloomberg Intelligence считают, что в течение следующих пяти лет годовая выручка Instagram превысит $10 млрд, а число пользователей — преодолеет планку в 2 млрд пользователей.

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Facebook этот рубеж уже прошла, однако аудитория Instagram моложе, что делает её привлекательной для рекламодателей.

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