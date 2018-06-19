ТОО «Asset Invest», которому принадлежит 100% акций Alma TV, признано банкротом

В специализированном межрайонном экономическом суде Алматы рассмотрено дело о признании банкротом ТОО "Asset Invest", которому принадлежит 100% акций Alma TV, передает Informburo.kz.

"Ситуация такая: ТОО "Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)" (управляющая плохими активами банка RBK. – Авт.) подало заявление о признании ТОО "Asset Invest" банкротом, указав сумму задолженности перед Bank RBK – 22 млрд тенге. Кроме того, около 8 млрд тенге Asset Invest должен Qazaq Banki", – пояснил судья Арман Тургунбаев.

На суде выяснилось, что есть ещё одна компания, которой Asset Invest должен более 7 млрд тенге.

Судья подсчитал, что Asset Invest сейчас в общей сложности должен более 40 млрд тенге.

При этом ни временный управляющий ТОО "Asset Invest" Ахат Оспанбеков, ни представитель DSFK не смогли предоставить суду никаких финансовых документов ответчика, объясняя это тем, что учредитель и директор Asset Invest Татьяна Пак находится под стражей, и ведётся уголовное дело.

"Наверное, были изъяты (правоохранительными органами. – Авт.) финансовые документы", – сказал судья.

«Казгеология» договорилась с чилийской Codelko о реализации совместных проектов

Несмотря на то что представитель Qazaq Banki Мурат Давлетов выступил против банкротства Asset Invest., мотивируя протест тем, что у компании есть работающие активы в виде акций Alma TV, которыми можно погасить долги, прокурор Жанна Кельдинова поддержала заявление ДСФК.

"Суд решил заявление ТОО "Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)" о признании ТОО "Asset Invest" банкротом удовлетворить. Признать должника – ТОО "Asset Invest" банкротом. Ликвидировать ТОО "Asset Invest" и снять с учётной регистрации все филиалы ТОО "Asset Invest". Передать права управления имуществом и делами должника временному управляющему Оспанбекову", – зачитал резолютивную часть решения судья Арман Тургунбаев.

Сегодня, 19 июня специализированный межрайонный экономический суд Алматы отказал Qazaq Banki в перерегистрации 20% акций Alma TV, которые принадлежат Asset Invest.

В конце 2016 года ТОО "Алма-ТВ" было преобразовано в АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан", а 29 сентября 2017 года акции компании были допущены к открытым торгам.

Татьяна Пак не владеет напрямую акциями АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан". Она является директором и владеет 50% в ТОО "Asset Invest", которому принадлежит 100% акций АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан".

Karachaganak Petroleum инвестирует $1,5 млрд в проект по поддержанию уровня добычи на месторождении

В данное время Татьяна Пак находится под стражей. Её подозревают в хищении денег АО "Bank RBK" в особо крупном размере путём обмана и злоупотребления доверием, а также в легализации имущества, полученного преступным путём, группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере. По версии органа досудебного расследования, она была доверенным лицом известного бизнесмена, почётного президента Alma Group Жомарта Ертаева.

Её адвокат утверждает, что Татьяне Пак угрожали: если она не отдаст акции Alma TV, то в отношении неё будет начато уголовное дело. Также её защитник объяснил, для чего был получен кредит в Bank RBK.

Жомарт Ертаев был задержан 8 мая в Москве по линии Интерпола. 10 мая МВД РК сообщило, что якобы он, будучи советником председателя совета директоров АО "Bank RBK", пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 млн долларов и осуществлял действия с целью невозврата заёмных средств.

Также по делу проходит подозреваемым акционер Qazaq Banki Бахыт Ибрагим.

14 мая Жомарт Ертаев распространил обращение, в котором заявил, что кредиты, о которых идёт речь в обвинении, якобы были выданы "Ордабасы Комьюникейшенс" (нынешнее название ТОО "Asset Invest") и дальше ими воспользовался известный бизнесмен Динмухамет Идрисов.

Казахстанская Expo Food отгрузила первую партию круп в Татарстан на сумму более 4,3 млн тенге