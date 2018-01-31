Сулейменов: "КазМунайГаз" будет приватизирована в виде вертикально-интегрированного холдинга

АО "Национальная комания "КазМунайГаз" будет приватизирована в виде вертикально-интегрированного холдинга, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

"Решение принято, что КМГ будет выходить как вертикально-интегрированный холдинг. Если "КазМунайГаз" будет выходить на IPO как вертикально-интегрированная компания, (включая активы - ИФ-К) разведки, добычи, транспортировки и переработки нефтепродуктов, это создаёт гораздо более высокую акционерную собственность, нежели выход (на IPO - ИФ-К) без одного из элементов", - отметил глава Миннацэкономики.

Пакет IPO нацкомпании будет включать доли в активах по добыче, транспортировке и переработке нефтепродуктов "КазМунайГаза".

Доли в дочерних структурах КМГ будут приватизированы в пакете IPO соразмерно "доле, с которой "КазМунайГаз" сам выйдет на IPO".

"То есть большая часть, больший пакет акций все равно будет в руках у государства", - заявил Тимур Сулейменов. По его словам, "КазМунайГаз" не планирует переход на единую акцию перед IPO.

"Не планируется (переход на одну акцию – ИФ-К), насколько мне известно. Мы как министерство, ответственное за политику в сфере управления госсобственностью, не предполагаем каких-либо изменений (в структуре собственности КМГ – ИФ-К)", - сообщил Т.Сулейменов.

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"Структура должна примерно сохраниться, она должна совершенствоваться в рамках трансформации, в рамках внедрения корпоративного управления. Но вливать все дочки в одно юридическое лицо - это неэффективно. Я думаю, ("КазМунайГазу" – ИФ-К) не нужно поглощать свои дочерние предприятия, будь то НПЗ или еще что-то, рациональной экономической необходимости мы не видим", - уточнил глава Миннацэкономики.