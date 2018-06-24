Украина планирует закупить казахстанские локомотивы

ПАО «Украинские железные дороги» планирует закупить тепловозы казахстанского производства, сообщает пресс-служба национальной компании «Қазақстан темір жолы».

Делегация украинской железнодорожной компании ознакомилась с продукцией и производственными мощностями АО «Локомотив құрастыру зауыты» и ТОО «Электровоз құрастыру зауыты».

На заводах проведена техническая презентация тепловозов серии ТЭ33A и ТЭП33A, а также электровозов KZ8A и KZ4A. В эксплуатационном локомотивном депо г.Астаны казахстанские коллеги ответили на все вопросы по организации сервисного и гарантийного обслуживания техники, ее эксплуатации.

Представители украинской железнодорожной администрации ознакомились с процессом подготовки квалифицированных кадров разных специальностей в филиале АО «НК «ҚТЖ» - «Центр оценки и развития персонала железнодорожного транспорта». В рамках реализации первоначального этапа Рамочного соглашения с компанией «General Electric Company» украинские железные дороги планируют к концу 2018 года получить партию тепловозов серии ТЭ33АС.

«Украинские коллеги заинтересовались нашим опытом в строительстве и эксплуатации дизельных локомотивов компании GE. Мы, со своей стороны, постарались рассказать о наших достижениях и принципах работы», - говорит вице-президент по операционной деятельности АО «КТЖ - Грузовые перевозки» Марат Шакенов.

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Он также отметил, что казахстанские железнодорожники готовы к долгосрочному сотрудничеству с железнодорожными администрациями стран-партнеров и обмену опытом в профессиональной сфере.

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