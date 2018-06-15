Умут Шаяхметова: «QAZKOM заключил сделку с Alibaba Group»

Сегодня в Алматы, выступая в рамках брифинга, проводимого по случаю внеочередного собрания акционеров АО «Altyn Bank» в новом составе, председатель правления АО «Народный Банк Казахстана» Умут Шаяхметова рассказала о том, что две недели назад QAZKOM заключил сделку с Alibaba Group.

«Эта сделка была совершена. Договор был подписан на базе QAZKOM. Мы стали первой страной в Центральной Азии, которая сможет принимать платежи через онлайн-систему Ali Pay, у которой более 520 млн активных пользователей. QAZKOM подписал соглашение о торговом эквайринге. И сегодня вместе с Эйр Астаной объявил о начале обслуживания таких платежей.

Это дает возможность со стороны китайских пользователей, китайских покупателей, которые в основном пользуются Ali Pay, проводить платежи через их систему, покупать услуги Эйр Астаны, Темир жолы и пр. И QAZKOM в данном случае является провайдером, предоставляя через электронный эквайринг такого рода платежи. Для нас это дополнительный заработок и дополнительные возможности для роста бизнеса», - отметила в комментариях «Къ» г-жа Шаяхметова.

Гендиректор РД КМГ Курмангазы Исказиев стал по совместительству зампредседателя КМГ

Новый проект позволяет предлагать клиентам банка новые инструменты в рамках программы развития цифровых технологий и получать комиссионные доходы.

Вкратце напомним, что о намерениях заключить соглашение между казахстанским банком и китайской компанией онлайн-платежей Ali Pay, которая входит в Alibaba Group, заговорили еще в 2016 году. Тогда, по окончанию Всемирного экономического форума в Давосе, управляющий директор АО «Казкоммерцбанк» Нурлан Жагипаров отмечал: «Согласно статистике Промышленного банка Китая, объем транзакций между РК и КНР в прошлом году составил более $5 млрд. Если бы мы смогли охватить хотя бы половину этих транзакций, это увеличило бы наши доходы. И, конечно, мы бы улучшили сервис для наших клиентов. Также это серьезно ускорит темпы роста и увеличит объемы торговли между Казахстаном и Китаем».