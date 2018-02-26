Американский миллиардер Уоррен Баффет покинет совет директоров Kraft Heinz в связи с тем, что 87-летний инвестор сокращает нагрузку в плане поездок.

«Уоррен Баффет выйдет из состава совета директоров компании после ежегодного собрания акционеров в апреле текущего года, когда истекает его действующий срок службы на этом посту», - говорится в сообщении Kraft Heinz.

На место Уоррена Баффета в совете директоров Kraft Heinz будет выдвинута кандидатура Александра ван Дамма, члена совета директоров Anheuser-Busch InBev.

Отметим, инвесткомпания Баффета Berkshire Hathaway является крупнейшим акционером Kraft Heinz с долей в 26,7%.

В январе этого года Berkshire Hathaway объявила о расширении состава совета директоров. Новые места в совете директоров заняли Грегори Эйбел и Аджит Джейн, считающиеся наиболее вероятными преемниками 87-летнего Уоррена Баффета, являющегося председателем совета директоров и главным исполнительным директором Berkshire. Эти изменения были расценены инвесторами как шаг к передаче Баффетом полномочий своим преемникам.

Справка:

Kraft Heinz - американская промышленная корпорация, осуществляющая деятельность в пищевой промышленности, занимается производством продуктов питания, включая такие товары, как сыр, кофе, печенье и шоколад. Компания была создана в 2015 году в рамках сделки объемом $100 млрд, которой руководили Уоррен Баффет и бразильская 3G Capital. Инвестор и 3G приобрели Heinz в 2013 году, заплатив за нее $28 млрд. После слияния с Kraft Баффету и 3G достались 51% акций объединенной группы.

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