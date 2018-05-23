Валюта нал
USD 328.44 329.00
RUB 5.29 5.32
EUR 386.50 388.00
Валюта бирж
USD/KZT
327.11
+0.006%
EUR/KZT
386.74
-0.001%
RUB/KZT
5.34
-0.013%
EUR/USD
386.74
-0.001%
EUR/CHF
386.74
-0.001%
EUR/JPY
386.74
-0.001%
GBP/USD
440.88
+0.000%
USD/CHF
327.11
+0.006%
USD/JPY
327.11
+0.006%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
327.11 386.74 5.34
+0.006% -0.001% -0.013%
Рынки
Нефть Brent
78.36
-0.002%
Нефть WTI
71.44
+0.001%
Золото
1284.4
-0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1028
-0.004%
Жилье Астана
1006
+0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
78.36 71.44 1284.4
-0.002% +0.001% -0.005%
Индексы
KASE
2527.1
-0.002%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2527.1 19796.4 5412.54
-0.002% +0.002% -0.006%

Управляющий МФЦА: «Казахстан станет хабом в развитии исламских финансов»

23.05.2018 14:30   875   0 Автор: Ольга КУДРЯШОВА

Среди основных направлений развития МФЦА Кайрат Келимбетов назвал «перезапуск» фондового рынка, развитие «зеленых» финансов, управление капиталом частных лиц, рынок исламских финансов и финансовые технологии.

Ожидается, что до конца года начнется активная работа Биржи МФЦА, куда выйдут крупнейшие казахстанские компании.

«В третьем, четвертом квартале запланирован выход на IPO таких компаний как Казахтелеком, Казатомпром, Эйр Астана. Это первые компании в списке фонда «Самрук-Казына», но также в целом есть ожидания, что в течение 3-5 лет мы увидим такие крупнейшие компании, как КазМунайГаз и КТЖ», - поделился г-н Келимбетов.

При большом интересе рассматривается возможность второго листинга на крупнейших мировых площадках. «Но сначала мы хотим, чтобы перезапуск фондового рынка был на площадке МФЦА», - говорит Келимбетов.

IPO Xiaomi станет крупнейшим размещением в мире после Alibaba...
Компания Xiaomi готовится к IPO на гонконгской бирже (Hong Kong Stock Exchange). Компания подала заявку на размещение 3 мая. IPO Xiaomi является одним...

Кроме этого, во второй половине года на МФЦА ожидают активного размещения евробондов, а также облигаций Минфина, размещение суверенных исламских облигаций сукук.

«В перспективе мы ожидаем, что в течение трех лет уже региональные компании из стран Центральной Азии, Евразийского экономического союза, а также частные компании из Казахстана смогут размещаться на нашей платформе», -  резюмировал он.

Главу аналитического подразделения Sberbank CIB уволили после публикации обзора про Газпром

Помимо этого, центр будет заниматься управлением благосостояния частных лиц. Также большой интерес наблюдается в развитии рынка исламских финансов, как в Казахстане, так и во всем регионе. По словам Келимбетова, к площадке МФЦА уже проявляют интерес банки Катара, Египта и др. 

Материалы по теме

Главу аналитического подразделения Sberbank CIB уволили после публикации обзора про Газпром

IPO Xiaomi станет крупнейшим размещением в мире после Alibaba

LG OLED TV и SuperUHD TV для семейного просмотра

Казахстан выиграл тендер на поставку урана в Бразилию

Фонды ККМ инвестируют порядка 4 млрд тенге в строительство ветровой электростанции в Акмолинской области

«Казахстан, наверное, будет такой пилотной площадкой, хабом в развитии исламских финансов», - полагает он. 

Еще одним направлением работы МФЦА станет развитие «зеленых финансов». «Есть новый инструмент в мировых финансах - зеленые фонды. С помощью этих инструментов мы хотим активно присоединиться к сообществу зеленых финансов. Наша биржа сейчас изучает вопрос присоединения к сообществу бирж устойчивого развития», - рассказал управляющий МФЦА.

Он добавил, что в этом году МФЦА попал в рейтинг глобальных международных финансовых центров.

«Для себя мы ставим задачу: в течении 10 лет войти в 20 самых конкурентоспособных  азиатских финансовых центров», - заключил он.

Фото: Олег СПИВАК

Высказать свое мнение
Вопрос дня
За последние несколько лет в Казахстане участились скандалы, связанные с низким качеством школьных учебников. Родители в соцсетях демонстрируют как грамматические, так и логические ошибки. Как Вы думаете, с чем это может быть связано?
  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    37

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    24

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    93

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    5

Цифра дня
Более 270
компаний
пострадали от фактов вмешательства и давления на бизнес со стороны чиновников в 2017 году
Цитата дня
(...)Часто мы слышим, что у нас самые дорогие нефтепродукты в мире. Я хочу показать рейтинг независимого агентства («Global Petrol Prices» - Къ), которое ежемесячно сравнивает. По стоимости бензина Казахстан занимает 12-ю позицию с конца, по дизтопливу - 14-е место.
Канат Бозумбаев
Министр энергетики РК
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное