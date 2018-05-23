Управляющий МФЦА: «Казахстан станет хабом в развитии исламских финансов»

Среди основных направлений развития МФЦА Кайрат Келимбетов назвал «перезапуск» фондового рынка, развитие «зеленых» финансов, управление капиталом частных лиц, рынок исламских финансов и финансовые технологии.

Ожидается, что до конца года начнется активная работа Биржи МФЦА, куда выйдут крупнейшие казахстанские компании.

«В третьем, четвертом квартале запланирован выход на IPO таких компаний как Казахтелеком, Казатомпром, Эйр Астана. Это первые компании в списке фонда «Самрук-Казына», но также в целом есть ожидания, что в течение 3-5 лет мы увидим такие крупнейшие компании, как КазМунайГаз и КТЖ», - поделился г-н Келимбетов.

При большом интересе рассматривается возможность второго листинга на крупнейших мировых площадках. «Но сначала мы хотим, чтобы перезапуск фондового рынка был на площадке МФЦА», - говорит Келимбетов.

Кроме этого, во второй половине года на МФЦА ожидают активного размещения евробондов, а также облигаций Минфина, размещение суверенных исламских облигаций сукук.

«В перспективе мы ожидаем, что в течение трех лет уже региональные компании из стран Центральной Азии, Евразийского экономического союза, а также частные компании из Казахстана смогут размещаться на нашей платформе», - резюмировал он.

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Помимо этого, центр будет заниматься управлением благосостояния частных лиц. Также большой интерес наблюдается в развитии рынка исламских финансов, как в Казахстане, так и во всем регионе. По словам Келимбетова, к площадке МФЦА уже проявляют интерес банки Катара, Египта и др.

«Казахстан, наверное, будет такой пилотной площадкой, хабом в развитии исламских финансов», - полагает он.

Еще одним направлением работы МФЦА станет развитие «зеленых финансов». «Есть новый инструмент в мировых финансах - зеленые фонды. С помощью этих инструментов мы хотим активно присоединиться к сообществу зеленых финансов. Наша биржа сейчас изучает вопрос присоединения к сообществу бирж устойчивого развития», - рассказал управляющий МФЦА.

Он добавил, что в этом году МФЦА попал в рейтинг глобальных международных финансовых центров.

«Для себя мы ставим задачу: в течении 10 лет войти в 20 самых конкурентоспособных азиатских финансовых центров», - заключил он.

Фото: Олег СПИВАК