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Юрист Интерньюс Казахстан: на мониторинг СМИ выделено почти 900 млн бюджетных средств

18.05.2018 20:28   808   0 Автор: Ольга КУДРЯШОВА

Такими данными специалист поделился в рамках IX Центрально-азиатского Интернет-Форума, отметив, что средства выделяются из госбюджета не на конкурсной основе. Правовой мониторинг СМИ осуществляет Центр анализа и информации.

«Сейчас, наверное, нет ни одной редакции в Казахстане, которая бы не получала письма о нарушении законодательства, которые исчисляются сотнями тысяч . Это большая проблема которая в большей степени затрагивает региональные СМИ, телеканалы, печатные СМИ, и интернет ресурсы», - рассказала юрист Интерньюс Казахстан Ольга Диденко.

По ее словам, мониторингом деятельности СМИ на предмет соблюдения законодательства в Казахстане занимается Центр анализа и информации, который является подведомственной организацией Министерства информации и коммуникаций РК. За прошлый год организацией выявлен 337 971 факт нарушения законодательства СМИ.В лидерах нарушителей оказались региональные телерадиоканалы - 271 423, меньше всего нарушений зафиксировано у республиканских печатных СМИ (347) и республиканских каналов - 31 588.Согласно данным центра проведен мониторинг 16 республиканских и 30 региональных радиоканалов, а также 86 республиканских и 595 региональных печатных изданий и 17 851 интернет-ресурса.

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«Мне кажется это проблема, которая требует решения профессионального сообщества. По крайней мере внимательного отношения к ней, и какие-то предложения от имени СМИ от руководителей, от журналистов и так далее», - считает юрист.

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Она отметила, что объем средств, выделенный на проведение мониторинга СМИ в 2018 году составил более 876 млн тенге, согласно постановлению о реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы». Что немногим меньше чем в прошлом году (почти 879 млн). Спикер уточнила, что работу по мониторингу осуществляют 223 сотрудника.

«Сотрудники этой организации просматривают всю продукцию СМИ в ручном режиме, это не автоматизированная система», - пояснила она.

Нарушения выявляются в режиме реального времени, после чего информация передается в министерство, и в случае необходимости министерством проводится дополнительный анализ, и если факты подтверждаются, то в редакцию направляется письменное уведомление о том, что она нарушила законодательство, отмечает Ольга Диденко.

Г-жа Диденко сомневается, что хотя бы одна редакция СМИ в Казахстане могла бы преднамеренно совершать в ущерб себе нарушение какого-то законодательства. «Факты того, что СМИ так массово нарушают законодательство мне кажутся, честно говоря, не просто подозрительными, но сомнительными», - подчеркивает юрист.  

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Сама правовая основа для проведения мониторинга предусмотрена законом о СМИ. Однако конкретной методики и принятого подзаконного акта по мониторингу пока нет. «Единственный подзаконный акт, который принят для этого это правила проведения, они очень лаконичны, они очень технические, и они не затрагивают интересы СМИ, как партнера», - пояснила она.

Юрист считает, что достаточно спорный вопрос: нужны ли такие бюджетные затраты, и насколько это влияет на деятельность СМИ.

«Этот процесс приобретает массовый и неуправляемый характер, потому что еще раз повторюсь роль СМИ в этом процессе не учтена никак, их просто ставят перед фактом, что они нарушили законодательство, ни оспорить, ни обжаловать этот процесс нельзя, пока законные акты не предполагают этого», - резюмировала г-жа Диденко.

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