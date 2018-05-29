В 2017 году КТЖ увеличила погрузку угля на 14%

В 2017 году нацкомпания «Казахстан темир жолы» (КТЖ) погрузила 103 млн тонн угля, что на 14% больше показателя 2016 года, сообщила пресс-служба КТЖ.

«Внутри страны погружено свыше 72 млн тонн (рост на 12%), на экспорт отгружено 31 млн тонн угля (рост на 17%), для нужд коммунально-бытового сектора доставлено 8,9 млн тонн угля (рост на 16%)», - говорится в распространенном отчете.

За 5 месяцев 2018 года было погружено свыше 42 млн тонн угля, в том числе более 28 млн тонн для казахстанских потребителей.

В текущем году планируется перевезти 106,5 млн тонн угля, в том числе внутри республики - 71,9 млн тонн.

«Прогнозируемый объем на 3,5% выше объемов перевозок 2017 года. Парк подвижного состава - достаточный. В настоящее время задействовано более 50 тысяч полувагонов», - сказал исполнительный директор по грузовой работе АО «КТЖ-Грузовые перевозки» Айдар Исаков, слова которого приводятся в сообщении.

Справка:

«Казахстан темир жолы» (КТЖ) - транспортно-логистическая компания, входит в состав госфонда национального благосостояния «Самрук-Казына». Под управлением компании находятся железнодорожная, морская портовая и аэропортовая инфраструктура, транспортно-логистические центры.

«Самрук-Казына» выставляет на продажу горнорудную компанию