В 2017 году прибыль АО «КазТрансГаз» составила 74,8 млрд тенге

Национальный оператор АО «КазТрансГаз» по итогам 2017 года увеличил показатели по основным видам деятельности, сообщает пресс-служба компании.

Согласно аудированной отчетности, в 2017 году консолидированный доход АО «КазТрансГаз» 662,4 млрд тенге, что на 77,5 млрд тенге больше, чем в 2016-м. При этом чистая прибыль группы компаний АО «КазТрансГаз» за отчетный период составила 74,8 млрд тенге, что выше запланированного на 23 млрд тенге.

За 2017 год Национальным оператором АО «КазТрансГаз» и его дочерними предприятиями внесено налогов и других обязательных платежей в бюджет республики на общую сумму 60,3 млрд тенге.

Национальный оператор, как социально-ориентированная компания, поставляет газ на внутренний рынок по цене ниже себестоимости, дотируя его стоимость для населения за счет других видов деятельности. Сумма дотаций АО «КазТрансГаз» от торговых операций газом на внутреннем рынке за 2017 год составила 57,6 млрд тенге, а за период 2015-2017 гг. -167,7 млрд тенге.

Объем транспортировки газа по магистральным газопроводам, по сравнению с 2016-м годом вырос на 12,7 млрд кубометров и составил 100,9 млрд кубометров газа. При этом транспортировка газа на экспорт увеличилась на 34% и составила 17,7 млрд кубометров, внутренняя транспортировка увеличилась на 1 млрд. кубометров газа и составила 17,4 млрд кубометров. Международный транзит составил 65,8 млрд кубометров газа, это больше, чем в прошлом году на 7,5 млрд кубометров.

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За 2017 год объем транспортировки по магистральным газопроводам АО «Интергаз Центральная Азия» составил 76,6 млрд кубометров, из которых объем международного транзита - 46,9 млрд кубометров, объем газа по внутренней транспортировке составил 12,9 млрд кубометров, транспортировка газа на экспорт - 16,7 млрд кубометров. Национальным оператором увеличена добыча природного газа с 327 млн кубометров в 2016-м году до 344 млн кубометров.

Справка:

АО «КазТрансГаз» является основной газоэнергетической и газотранспортной компанией Республики Казахстан, представляющей интересы государства как на отечественном, так и зарубежном газовом рынке. Компания управляет централизованной инфраструктурой по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках.

Фото: Old.aikyn.kz