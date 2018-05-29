В 2018 году «Астык Транс» планирует приобрести 421 зерновоз

В 2018 году казахстанский оператор зерновозов «Астык Транс» планирует приобрести 421 зерновоз, сообщает пресс-служба нацкомпании «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ).

Как отмечается в отчете, АО «Астык Транс» уже отремонтировал 330 зерновозов с продлением срока службы. До конца 2018 года планируется отремонтировать еще 1 080 зерновозов. Кроме того, планируется приобрести 421 зерновоз.

«К началу маркетингового периода перевозок зерна 2018/2019 годов прогнозируемый рабочий парк АО "Астык Транс" составит 5 810 единиц. Прогнозируемый парк зерновозов Казахстана с учетом вагонной помощи составит 10-11 тыс. зерновозов», - отмечается в письме.

Справка:

Национальная компания «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ) - оператор магистральной железнодорожной сети Казахстана. В сфере деятельности компании - грузовые и пассажирские перевозки, логистика, телекоммуникации, инфраструктура, инвестиционные проекты. Компания входит в состав госфонда национального благосостояния «Самрук-Казына».