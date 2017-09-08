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В Алматы обсудили возможности оптимизации печатной инфраструктуры

08.09.2017 17:05   484   0
Развитие современных технологий печати и вопросы управления печатной инфраструктурой в компаниях обсуждают участники специализированной конференции Profit Print Day, проходящей сегодня в Алматы.
 
Участники конференции отметили, что девальвация 2014 года заставила большинство казахстанских компаний пересмотреть отношение к IT-инфраструктуре, в том числе в сфере печати, пришло понимание, что необходимо оптимизировать затраты на печатную среду. По словам главы представительства Canon CEE GmbH в Казахстане Александра Смирнягина, до 2014 года затраты на «железо» в IT-индустрии Казахстана составляли $800 млн.
 
«2014-15 годы подкосили рынок, поскольку бюджеты остались в локальной валюте, а стоимость техники исчисляется в долларах и евро. В результате в 2015-16 годах рынок упал фактически в два раза. Что касается печати, то по наблюдениям специалистов нашей компании, сегмент черно-белой печати сократился вдвое, цветной и промышленной печати – еще заметнее», - отметил он.
 
По мнению эксперта, низкие макроэкономические показатели развития страны, скорее всего, не позволят рассчитывать на быстрое восстановление рынка. Возможно, о возвращении рынка к прежним объемам можно будет говорить спустя 3-5 лет, но IT-компаниям, в том числе вендорам, представляющим решения для печати, предстоит адаптироваться к меняющейся реальности.
 
Руководитель отдела продуктового маркетинга компании Ricoh Ирина Мишина отметила, что более активно решения, позволяющие экономить деньги на печати, внедряют крупные глобальные компании, для которых вопрос оптимизации расходов критичен. В Казахстане, как и во всех странах СНГ, достаточно широко представлена персональная печатная техника. Тем не менее многие компании, учебные заведения внедряют коридорные решения печати, которые, по прогнозам экспертов, наряду с решениями по мобильной печати, будут все более востребованными в ближайшей перспективе.
 
«Мы наблюдаем тенденцию перехода от лазерной печати к струйной, а также тренд к внедрению решений по безопасности печати. Последний вопрос, по нашим наблюдениям, волнует людей даже больше, чем опитмизация. Общие тенденции развития рынка свидетельствуют, что со временем доля персональных устройств уменьшится», - считает Ирина Мишина.
 
Перемены затронули и сегмент коммерческой печати. В Казахстане, как и во всем мире, с развитием интернета полиграфическую продукцию покупают все реже. Соответственно, происходит сокращение «длинных» тиражей, зато все более востребованной становится цветная малотиражная продукция, в частности, брошюры, визитки, буклеты. Расширение ассортимента услуг и продукции, необходимость выполнения заказа в сжатые сроки требует внедрения нового оборудования и новых цифровых технологий, которые оттянут долю рынка офсетных типографий.
 
В Европе 90% офсетных типографий уже оснащены цифровыми машинами; эксперты считают, что Казахстан не останется в стороне от общих трендов. Благодаря эффекту низкой базы, считает директор компании Technology of Imaging Евгений Люц, Казахстан будет расти в цифровой полиграфии быстрее рынка.
 
«По нашим данным, в Казахстане на «цифре» в натуральном выражении печатается свыше 15% от общего объема полиграфической продукции, это больше, чем в Европе. Проблема в том, что серьезный бизнес «размазан» по маленьким компаниям, руководство которых зачастую не в силах эффективно организовать рабочий процесс», - отметил эксперт.
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Канат Бозумбаев
министр энергетики Республики Казахстан
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