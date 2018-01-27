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В Алматы заработает мусоросортировочный завод

27.01.2018 14:33   1442   0 Автор: Анна ШАПОВАЛОВА

В июле в рамках ГЧП откроется мусоросортировочный завод в Алатауском районе Алматы, способный переработать за год 550 тыс. тонн мусора. Стоимость проекта – 5,3 млрд тенге.

«Строительство комплекса мы начали в 2017 году с приобретения земельного участка около 7 Га. На первом этапе на 3,5 Га мы разместим мусоросортировочный комплекс. Сейчас ведутся земляные работы, изготавливаются металлоконструкции, заканчивается изготовление технологического оборудования в Милане и уже в марте начнутся его поставки. А уже в июле текущего года планируется запуск в эксплуатацию завода. Мы планируем осуществлять выборку вторсырья, пригодного для дальнейшего использования в пределах 8%, но этот показатель планируем достичь к 2020 году», - рассказал директор ТОО «Green Recycle» (сортировка и переработка ТБО) Дмитрий Данильченко

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Пор его словам, строительство завода – это только первый шаг. Позже компания планирует строительство и перерабатывающего завода: «то, что мы будем извлекать из ТБО планируем сами перерабатывать». Но на первом этапе компания готова предоставить инвесторам возможности для дальнейшей переработки.

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«На своем комплексе все компоненты вредные и полезные будут выбраны. В принципе, на выходе будет безопасное, биоразлагаемое сырье. Порядка 15 компонентов планируем выбирать, то есть, все то, что может быть переработано – будет выбрано и повторно пойдет в жизнь. Перед строительством завода по переработке отходов мы хотим определиться с объемами, понять действительную морфологию города. Когда увидим цифры, то и будем строить перерабатывающий завод. Земля, которую мы купили, как раз и рассчитана на оба предприятия. Кроме того, мы создадим возможность для привлечения других инвесторов. Нам интересно сотрудничать с компаниями, которые способны перерабатывать органические компоненты, занимаются разработкой RDF-топлива. Пока же органические компоненты и хвосты сортировки, то, что мы не выберем, будем отправлять на складирование, но по отдельности. В любой момент это сырье можно будет взять на переработку. Складировать будем на единственном законном полигоне города. На полигоне у нас нет льготных условий, но есть гарантия, что всегда примут по установленному тарифу», - отметил он.

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Производительность комплекса - 550 тыс. тонн в год. Это весь объем ТБО Алматы и с учетом перспективы на ближайшие 5 лет. «Сейчас Алматы ежегодно образует 400 тыс. тонн мусора, мы планируем охватить весь город услугами по сортировке», - добавил спикер. Компания уже заключила контракт с акиматом города сроком на 25 лет на поставку ТБО.

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«В проекте полностью частные инвестиции, порядка 5,3 млрд тенге. Об окупаемости говорить сложно, в наших условиях. По расчетам, срок окупаемости 10-15 лет. Мы подписали длительный договор государственно-частного партнерства на 25 лет, поэтому в своей стабильной работе мы уверены. Мы подписали договор ГЧП, согласно которому мы обязаны построить завод, а акимат должен подвести к нему инженерные сети. В этом его обязанность, а поставка мусора -это обязанность крупной алматинской мусоровывозящей компании, которая так же подписала этот договор. По условиям договора наши обязательства заключаются в строительстве мусоросортировочного завода, а город будет поставлять мусор. Завод расположен в Районе Алгабас, в районе ТЭЦ-2 и возить ТБО к нам будет удобно», - рассказал директор компании. У компании нет опасений в том, что достаточного количества сырья для сортировки не будет и работа завода встанет.

«Мы уверены в своей работе, тот завод, который запускался ранее, не смог работать не по техническим причинам, там больше были вопросы финансовые и организационные. У нас финансирование частное и долгосрочный контракт с городом, так что, таких проблем не ожидаем», - заключил Дмитрий Данильченко.

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В свою очередь, самый известный эколог страны сомневается в рентабельности подобного предприятия.

«Мусор – один из самых злостных производителей углекислого газа, который как раз и греет планету. Как у нас в Алматы по ТБО работают? Был у нас в сове время аким Храпунов – ему предложили прессование – делать кубики из мусора и заворачивать в полиэтилен для последующего хранения. Из этого ничего не вышло. Потом пришел Тасмагамбетов и ему предложили организовать строительство мусоросортировочного завода. Из этого тоже ничего не вышло. Пока он работал – по пол миллиарда выделялось для содержания завода, как он ушел – все закрылось. В итоге завод остановился моментально. Есимов предложил 5 кубовые подземные контейнеры для сбора мусора по фракциям. Но никто этого не делает. Людям некогда, да у них и условий таких нет, чтобы сидеть дома и сортировать мусор.  Идея тоже завалилась. Пришел новый молодой аким и он снова начал строить новый, еще более мощный сортировочный завод, стоящий бешеных денег. На вопрос, за счет чего он будет содержаться я получил ответ – за счет тарифов», - поделился мнением председатель экологического союза «Табигат» Мэлс Елеусизов. Прежде, чем строить сортировку – необходимо привить культуру раздельного сбора населению.

«Сейчас часто предлагают: «Давайте строить сортировку». Но когда мусор смешанный, бумага практически сразу теряет свою стоимость, потому что она в масле и ее сложно перерабатывать. Пластик тоже необходимо отмывать от масел и запахов, что также влияет на стоимость. Поэтому, прежде чем строить сортировку, нужно организовать раздельный сбор. Для начала нужно сортировать хотя бы на 2 фракции – мокрую и сухую. Сухие отходы бумага, бутылки и прочее могут храниться неограниченно долго. Все, что связано с пищевкой, необходимо вывозить каждый день. Людям необходимо разъяснять пользу и необходимость подобных мероприятий. Даже просто лишний раз напомнить, что собирая раздельно мусор, можно сэкономить и место (бутылка занимает примерно четверть объема ведра) и немного денег. Вторсырье можно не просто выбрасывать, а продавать, конечно, это не суперденьги», - считает директор департамента управления отходами Министерства энергетики РК Жан Нурбеков.

В материале использованы архивные фото с открытия завода «времен Тасмагамбетова»

Фото Олег СПИВАК

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