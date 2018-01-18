Валюта нал
USD 328.00 329.00
RUB 5.81 5.85
EUR 401.13 403.00
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

В АО «Сәтті Жұлдыз» рассказали о доходах компании

18.01.2018 16:20   1245   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

Более 12 млн тенге перечислила лотерейная компания в республиканский бюджет в виде целевых отчислений на поддержку индустрии туризма и спорта. Общая сумма налоговых отчислений и других обязательных платежей в госбюджет составила 391 млн тенге.

Об этом сообщил сегодня в ходе отчетной пресс-конференции в Астане президент АО «Сәтті Жұлдыз» Александр Тен.

По его данным, общий суммарный объем инвестиций за 9 месяцев прошедшего года составил 9 млрд тенге. Компанией создана и запущена лотерейная IT-инфраструктура, позволяющая государству контролировать продажи каждого лотерейного билета на всей территории страны в режиме реального времени. Для этого создан Центр обработки и хранения лотерейной информации, где хранятся данные о продажах лотерейных билетов, о выплате призов победителям, а также информация, сколько денег выплатит компания государству в виде целевого платежа на развитие спорта в виде налогов и других обязательных платежей.

В марте откроются совместные магазины «Technodom» и «МЕТРО Кэш энд Керри»...
Компании «Technodom» и «МЕТРО Кэш энд Керри» будут продавать товары на единой площади. Всего планируется открыть 7 подобных ма...

«Центр обработки и хранения лотерейной информации находится в Казахстане и размещен в защищенном Центре обработки данных «НК АО «Казахтелеком». Помощь в его создании оказал стратегический партнер – мировой лидер в области лотерейных продуктов корпорация Scientific Games International Inc (США).

В марте откроются совместные магазины «Technodom» и «МЕТРО Кэш энд Керри»

В сентябре прошлого года единый оператор лотереи запустил пилотный проект Flexsys, в рамках которого казахстанцам были предложены моментальные лотереи серии «Алтын» и «Бакытты7», с общем тиражом 2 млн 100 тыс. билетов и призовым фондом 468 млн тенге. Для обеспечения продаж лотерейных билетов по всей стране была развернута торговая сеть из 150 точек.

Материалы по теме

В марте откроются совместные магазины «Technodom» и «МЕТРО Кэш энд Керри»

Иранский инвестор построит мясоперерабатывающий комбинат «Халяль» в ВКО

Авиакомпании требуют ввести регулирование тарифов аэропортов РК на международные рейсы

Американские преподаватели помогут казахстанским учителям освоить английский

Курсы «Открытого университета Казахстана» OpenU.kz прослушали более 1000 человек

«Результаты продаж продемонстрировали, что казахстанцам интересна честная и ответственная лотерея, и наша компания, несмотря на «молодость», смогла сразу же завоевать доверие сограждан. Только за первые 15 недель продаж по всей республике, с 19 сентября по 31 декабря 2017 года, было реализовано 499 894 билета на общую сумму свыше 196 млн тенге, из которых казахстанцы выиграли и получили на руки более 115 млн тенге», сказал в свою очередь вице-президент по маркетингу и продажам Сергей Коровин.

Говоря о планах на этот год, А.Тен сообщил, что в компании прогнозируют рост лотерейного рынка в 200 раз – до 12 млрд тенге. При этом количество торговых точек будет доведено до 3 тыс., в работе которых будет задействовано 6,5 тыс. человек.

Иранский инвестор построит мясоперерабатывающий комбинат «Халяль» в ВКО

Единый оператор лотереи в Казахстане АО «Сәтті Жұлдыз» планирует осуществить запуск тиражной лотереи 16 марта текущего года.

В его рамках будут представлены 3 лотерейные игры: «Loto 6\49»с еженедельным розыгрышем и стартовым суперпризом 20 млн тенге, «KENO» и «777» с ежедневным розыгрышем и максимальным выигрышем до 10 млн тенге. Одновременно будут запущены 5 моментальных лотерей.

ФОТО: Аскар АХМЕТУЛЛИН

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы считаете какие события в 2018 году сильнее всего отразятся на экономике, политике и социальной жизни Казахстана?
  • 1. Выборы президента в России

  • 2. Новый Налоговый Кодекс Казахстана

  • 3. Запуск Международного Финансового Центра Астана (МФЦА)

  • 4. Дело Стати – заморозка/разморозка активов Нацфонда РК

  • 5. Оздоровление банковской системы

  • 1. Выборы президента в России
    125

  • 2. Новый Налоговый Кодекс Казахстана
    79

  • 3. Запуск Международного Финансового Центра Астана (МФЦА)
    38

  • 4. Дело Стати – заморозка/разморозка активов Нацфонда РК
    143

  • 5. Оздоровление банковской системы
    71

Цифра дня
7,5
млрд долларов
составит общая сумма контрактов между США и РК
Цитата дня
Проблему Северной Кореи могут решать совместно только США, Китай и Россия. В связи с этим, нас - соседей, естественно, беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль между США и Россией
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное