В АО «Сәтті Жұлдыз» рассказали о доходах компании

Более 12 млн тенге перечислила лотерейная компания в республиканский бюджет в виде целевых отчислений на поддержку индустрии туризма и спорта. Общая сумма налоговых отчислений и других обязательных платежей в госбюджет составила 391 млн тенге.
Об этом сообщил сегодня в ходе отчетной пресс-конференции в Астане президент АО «Сәтті Жұлдыз» Александр Тен.
По его данным, общий суммарный объем инвестиций за 9 месяцев прошедшего года составил 9 млрд тенге. Компанией создана и запущена лотерейная IT-инфраструктура, позволяющая государству контролировать продажи каждого лотерейного билета на всей территории страны в режиме реального времени. Для этого создан Центр обработки и хранения лотерейной информации, где хранятся данные о продажах лотерейных билетов, о выплате призов победителям, а также информация, сколько денег выплатит компания государству в виде целевого платежа на развитие спорта в виде налогов и других обязательных платежей.
«Центр обработки и хранения лотерейной информации находится в Казахстане и размещен в защищенном Центре обработки данных «НК АО «Казахтелеком». Помощь в его создании оказал стратегический партнер – мировой лидер в области лотерейных продуктов корпорация Scientific Games International Inc (США).
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В сентябре прошлого года единый оператор лотереи запустил пилотный проект Flexsys, в рамках которого казахстанцам были предложены моментальные лотереи серии «Алтын» и «Бакытты7», с общем тиражом 2 млн 100 тыс. билетов и призовым фондом 468 млн тенге. Для обеспечения продаж лотерейных билетов по всей стране была развернута торговая сеть из 150 точек.
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«Результаты продаж продемонстрировали, что казахстанцам интересна честная и ответственная лотерея, и наша компания, несмотря на «молодость», смогла сразу же завоевать доверие сограждан. Только за первые 15 недель продаж по всей республике, с 19 сентября по 31 декабря 2017 года, было реализовано 499 894 билета на общую сумму свыше 196 млн тенге, из которых казахстанцы выиграли и получили на руки более 115 млн тенге», сказал в свою очередь вице-президент по маркетингу и продажам Сергей Коровин.
Говоря о планах на этот год, А.Тен сообщил, что в компании прогнозируют рост лотерейного рынка в 200 раз – до 12 млрд тенге. При этом количество торговых точек будет доведено до 3 тыс., в работе которых будет задействовано 6,5 тыс. человек.
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Единый оператор лотереи в Казахстане АО «Сәтті Жұлдыз» планирует осуществить запуск тиражной лотереи 16 марта текущего года.
В его рамках будут представлены 3 лотерейные игры: «Loto 6\49»с еженедельным розыгрышем и стартовым суперпризом 20 млн тенге, «KENO» и «777» с ежедневным розыгрышем и максимальным выигрышем до 10 млн тенге. Одновременно будут запущены 5 моментальных лотерей.
ФОТО: Аскар АХМЕТУЛЛИН