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В Астане открыли авиационно-технический центр

25.05.2018 14:18   465   0 Автор: Ербол КАЗИСТАЕВ

В столице состоялось открытие авиационно-технического центра компании Air Astana. Стоимость проекта составила $19 млн. Финансирование осуществлено за счет займа от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Как заявляют в компании Air Astana, авиацентр будет предоставлять услуги по техобслуживанию самолетов как самой компании, так и других авиалиний. Центр включает в себя ангар, который построен по канадскому проекту с использованием энергосберегающих технологий. Его площадь составляет 5 556 кв. метров, что позволяет проводить ремонт сразу до 3 самолетов одновременно.

«Строительство продолжалось на протяжении последних нескольких лет. Большая часть конструкции – модульная и была произведена в Канаде. На данный момент ангар используется для линейного технического обслуживания самолетов нашей компании. В дальнейшем мы планируем проводить более сложные технические работы здесь. Так как на данный момент компания проводит такие работы в других странах, и мы планируем сконцентрировать объемы работы в Казахстане», - заявил президент авиакомпании Air Astana Питер Фостер.

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По словам спикера, количество сотрудников технического центра составляет порядка 530 человек. В AirAstana ожидают, что эта цифра будет расти. Компания уже начала программу подготовки кадетов для инженерного департамента, которые будут проходить здесь обучение. А по завершению они получат сертификаты и лицензии в соответствии с европейскими стандартами.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

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  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
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Чхве Сон Хи
Замминистра иностранных дел КНДР
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