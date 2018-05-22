В I квартале 2018 года чистая прибыль «КМК Мунай» выросла на 3,8%

В январе-марте 2018 года чистая прибыль АО «КМК Мунай» составила 5, 666 млрд тенге, указывается в финансовой отчетности компании по МСФО.

В I квартале 2017 года чистая прибыль составила 5,888 млрд тенге. Таким образом, показатель увеличился на 3,8%.

За 3 месяца текущего года прибыль до налогообложения снизилась на 2,8% - до 5,763 млрд тенге, валовая прибыль, напротив, выросла на 31% - до 7,127 млрд тенге, выручка – на 28,5%, до 10,42 млрд тенге.

Активы компании с начала года увеличились на 0,1% и на 31 марта составили 79,654 млрд тенге, обязательства снизились на 7% и составили 74,195 млрд тенге, уставный капитал не изменился, составив 1,5 млрд тенге, собственный капитал по итогам I квартала составил 5,46 млрд тенге против отрицательного значения на начало года.

Справка:

АО «КМК Мунай» - предприятие, образованное в 2004 году путем слияния ТОО «Koкжиде Mунай», ТОО «Kумсай Mунай» и ТОО «Мoртук Mунай». Ранее предприятие носило названия «ККM Operating Company» и «Lancaster Petroleum».

«КМК Мунай» является единственным оператором по разведке и развитию нефтяных месторождений Кокжиде, Кумсай, Мортук в Актюбинской области (на западе Казахстана).

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АО «КМК Мунай» принадлежит Yukon Energy Holding и АО «СНПС-Актобемунайгаз» (по 50% голосующих акций).