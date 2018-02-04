В Казахстане пройдет Startup Tour Skolkovo

Представители технопарков ЕАЭС провели совещание в Алматы. Одной из тем встречи стало проведение Евразийского этапа Startup Tour Skolkovo в Казахстане.

В IT-Квартале Алматы состоялось совещание руководителей ведущих технопарков стран ЕАЭС при участии Евразийской экономической комиссии.

В рамках встречи обсуждались перспективы развития экосистемы технопарков стран ЕАЭС и возможные направления сотрудничества. В частности, АКФ «ПИТ» была презентована программа международной акселерации Startup Kazakhstan, направленная на развитие казахстанских и привлечение международных стартапов с фокусом на страны СНГ. Достигнута договоренность о проведении Евразийского этапа Startup Tour Skolkovo в Казахстане с участием стартапов из Евразийского региона.

В совещании участвовали генеральный директор АКФ «ПИТ Санжар Кеттебеков (Казахстан), генеральный директор АНО «Сколково Форум» (Российская Федерация) Екатерина Иноземцева, заместитель директора администрации Парка высоких технологий (Республика Беларусь) Александр Мартинкевич, директор ГАУ «Технопарк Якутия» Анатолий Семенов, представитель Евразийской экономической комиссии Александр Готовский, а также руководители инкубаторов, технологических компаний и профильных ассоциаций из стран СНГ.

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